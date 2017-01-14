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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - ПСЖ
Ренн - ПСЖ: обзор матча 14 января 2017
Ренн
14.01.2017, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 20 тур
0 : 1
Завершен
ПСЖ
39'
Ю. Дракслер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - ПСЖ
Замена
П. Энрике
️️️️
С. Прсич
85'
77'
Замена
А. Ди Мария
️️️️
Л. Моура
73'
Замена
А. Рабьо
️️️️
Ю. Дракслер
70'
Замена
А. Бен Арфа
️️️️
Э. Кавани
Замена
У. Саид
️️️️
А. Калулу
66'
62'
Желтая карточка
Т. Мотта
Замена
А. Дьякаби
️️️️
Ж. Фернандес
60'
39'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Дракслер
Пас отдал
М. Верратти
29'
Желтая карточка
М. Верратти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
56
Бенуа Костиль
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
17
Мешер
ЦЗ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
14
Санин Прсич
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
6
Желсон Фернандес
ПП
15
Альдо Калулу
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
8
Блейз Матюиди
ЦП
8
Тиаго Мотта
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Ренн
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
15
Димитри Каваре
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
27
Адама Дьякаби
ЛВ
7
Педро Энрике
ЦФ
22
Уэсли Саид
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
12
Адриан Рабьо
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
4-5-1
56
Костиль
24
Бааль
17
Мешер
23
Наньон
29
Данзе
11
Гросицки
8
Гуркюфф
14
Прсич
21
Андре
6
Фернандес
15
Калулу
4-3-2-1
1
Трапп
12
Менье
5
Маркиньос
3
Силва
3
Курзава
8
Матюиди
8
Мотта
6
Верратти
7
Моура
7
Дракслер
10
Кавани
6
Фернандес
27
Дьякаби
27
Дьякаби
6
Фернандес
14
Прсич
7
Энрике
7
Энрике
14
Прсич
15
Калулу
22
Саид
22
Саид
15
Калулу
7
Дракслер
12
Рабьо
12
Рабьо
7
Дракслер
10
Кавани
8
Бен Арфа
8
Бен Арфа
10
Кавани
7
Моура
11
Ди Мария
11
Ди Мария
7
Моура
Остались в запасе
Ренн
ПСЖ
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
15
Димитри Каваре
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
15
Димитри Каваре
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
23
Адриен Эну
ЦФ
Остались в запасе
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Ренн - ПСЖ
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Бастьен
(Метц)
Стадион:
Роазон Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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