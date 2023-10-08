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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - ПСЖ
Ренн - ПСЖ: обзор матча 08 октября 2023
Ренн
08.10.2023, воскресенье, 21:45
Франция. Лига 1, 8 тур
1 : 3
Завершен
ПСЖ
56'
А. Гуири
32'
Витинья
36'
А. Хакими
58'
Р. Коло Муани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ренн - ПСЖ
88'
Замена
К. Солер
️️️️
Витинья
Замена
М. Терье
️️️️
А. Гуири
76'
75'
Замена
Ф. Руис
️️️️
М. Угарте
75'
Замена
Б. Барколя
️️️️
У. Дембеле
Замена
Б. Йылдырым
️️️️
А. Калимуэндо
71'
Замена
Э. Ле Фе
️️️️
Ф. Ридер
71'
Замена
Д. Дуэ
️️️️
Л. Бляс
66'
Замена
А. Трюффер
️️️️
Ж. Белосян
66'
58'
ГОЛ! 1:3!
Р. Коло Муани
Пас отдал
А. Хакими
57'
Замена
Р. Коло Муани
️️️️
Г. Рамуш
ГОЛ! 1:2!
А. Гуири
Пас отдал
Л. Бляс
56'
Желтая карточка
В. Омари
42'
36'
ГОЛ! 0:2!
А. Хакими
Пас отдал
В. Заир-Эмери
32'
ГОЛ! 0:1!
Витинья
Пас отдал
У. Дембеле
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
30
Стив Манданда
ВР
17
Варме Омари
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
18
Неманья Матич
ОП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
32
Фабиан Ридер
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
9
Амин Гуири
ЦФ
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
5
Мануэль Угарте
ОП
17
Витинья
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Ренн
93
Готье Гайо
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
20
Гела Дуэ
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
14
Дезире Дуэ
АП
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
2
Данилу Перейра
ОП
27
Чер Ндур
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
4-1-2-1-2
30
Манданда
17
Омари
3
Теате
24
Белосян
22
Ассиньон
18
Матич
27
Бурижо
32
Ридер
10
Бляс
15
Калимуэндо
9
Гуири
4-2-1-1-2
1
Доннарумма
2
Хакими
37
Шкриньяр
5
Маркиньос
21
Эрнандес
33
Заир-Эмери
5
Угарте
17
Витинья
10
Дембеле
10
Мбаппе
9
Рамуш
24
Белосян
3
Трюффер
3
Трюффер
24
Белосян
32
Ридер
28
Ле Фе
28
Ле Фе
32
Ридер
10
Бляс
14
Дуэ
14
Дуэ
10
Бляс
9
Гуири
11
Терье
11
Терье
9
Гуири
15
Калимуэндо
91
Йылдырым
91
Йылдырым
15
Калимуэндо
5
Угарте
8
Руис
8
Руис
5
Угарте
17
Витинья
18
Солер
18
Солер
17
Витинья
10
Дембеле
29
Барколя
29
Барколя
10
Дембеле
9
Рамуш
9
Муани
9
Муани
9
Рамуш
Остались в запасе
Ренн
ПСЖ
93
Готье Гайо
ВР
3
Кристофер Ву
ЦЗ
20
Гела Дуэ
ПЗ
7
Батист Сантамария
ОП
Главный тренер
Бруно Женезио
1
Кейлор Навас
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
2
Данилу Перейра
ОП
27
Чер Ндур
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
93
Готье Гайо
ВР
3
Кристофер Ву
ЦЗ
20
Гела Дуэ
ПЗ
7
Батист Сантамария
ОП
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
2
Данилу Перейра
ОП
27
Чер Ндур
ЦП
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Ренн - ПСЖ
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
3 : 1
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
ПСЖ
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Информация о матче
Стадион:
Роазон Парк
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