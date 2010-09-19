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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Ренн
ПСЖ - Ренн: обзор матча 19 сентября 2010
ПСЖ
19.09.2010, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 6 тур
0 : 0
Завершен
Ренн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Ренн
Замена
А. Камара
️️️️
В. Уго Монтаньо
Замена
Ж. Маурис
️️️️
Л. Жюли
Желтая карточка
Ж. Кембо-Экоко
Замена
П. Луйиндула
️️️️
М. Эрдинг
Замена
Ж. Лерой
️️️️
Я. Браими
Замена
Ж. Кембо-Экоко
️️️️
С. Марво
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
30
Апула Эдель
ВР
29
Сиака Тьене
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
22
Сильвен Арман
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
12
Нене
ЛП
0
Клод Макелеле
ЦП
8
Клеман Шантом
ЦП
0
Людовик Жюли
ПП
99
Гийом Оаро
ЦФ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Ренн
1
Николя Дюшез
ВР
12
Кадер Мангане
ЦЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
6
Янн М'Вила
ОП
40
Жорж Манджек
ЦП
8
Ясин Браими
ЦП
10
Стефан Дальма
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
31
Виктор Уго Монтаньо
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
ПСЖ
0
Грегори Купе
ВР
6
Трипи Маконда
ЛЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
13
Самми Траоре
ЦЗ
88
Пеги Луйиндула
ЦФ
99
Матея Кежман
ЦФ
33
Жан-Эдес Маурис
ЦФ
Ренн
1
Йоханн Каррассо
ВР
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
21
Джон Бойе
ЦЗ
6
Жером Лерой
ЛП
3
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
9
Абдул Камара
ЦП
9
Жирес Кембо-Экоко
ПП
4-4-2
30
Эдель
29
Тьене
12
Сахо
22
Арман
13
Жалле
12
Нене
0
Макелеле
8
Шантом
0
Жюли
9
Эрдинг
99
Оаро
4-1-3-1-1
1
Дюшез
29
Данзе
28
Теофил-Катерин
27
Кана-Бийик
12
Мангане
6
М'Вила
40
Манджек
8
Браими
10
Дальма
12
Марво
31
Монтаньо
9
Эрдинг
88
Луйиндула
88
Луйиндула
9
Эрдинг
0
Жюли
33
Маурис
33
Маурис
0
Жюли
8
Браими
6
Лерой
6
Лерой
8
Браими
31
Монтаньо
9
Камара
9
Камара
31
Монтаньо
12
Марво
9
Кембо-Экоко
9
Кембо-Экоко
12
Марво
Остались в запасе
ПСЖ
Ренн
0
Грегори Купе
ВР
6
Трипи Маконда
ЛЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
13
Самми Траоре
ЦЗ
99
Матея Кежман
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
1
Йоханн Каррассо
ВР
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
21
Джон Бойе
ЦЗ
3
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Остались в запасе
0
Грегори Купе
ВР
6
Трипи Маконда
ЛЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
13
Самми Траоре
ЦЗ
99
Матея Кежман
ЦФ
Остались в запасе
1
Йоханн Каррассо
ВР
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
21
Джон Бойе
ЦЗ
3
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Статистика матча ПСЖ - Ренн
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Парк де Пренс
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