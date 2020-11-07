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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Ренн
ПСЖ - Ренн: обзор матча 07 ноября 2020
ПСЖ
07.11.2020, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 10 тур
3 : 0
Завершен
Ренн
11'
М. Кен
21'
А. Ди Мария
73'
А. Ди Мария
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Ренн
Желтая карточка
Л. Курзава
86'
79'
Замена
Р. дель Кастильо
️️️️
Ж. Доку
ГОЛ! 3:0!
А. Ди Мария
Пас отдал
К. Дагба
73'
67'
Замена
А. Эну
️️️️
Б. Бурижо
Замена
Д. Перейра
️️️️
М. Кен
61'
57'
Замена
М. Терье
️️️️
Я. Гбоу
57'
Замена
К. Гренье
️️️️
Д. Леа Силики
Желтая карточка
К. Дагба
49'
Замена
К. Дагба
️️️️
А. Флоренци
46'
Замена
М. Баккер
️️️️
Т. Керер
36'
ГОЛ! 2:0!
А. Ди Мария
Пас отдал
А. Эррера
21'
Замена
Рафинья
️️️️
И. Гуйе
13'
ГОЛ! 1:0!
М. Кен
Пас отдал
А. Ди Мария
11'
Желтая карточка
А. Эррера
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
5
Леандро Паредес
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Ренн
1
Альфред Гомис
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
9
Серу Гирасси
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
ПСЖ
15
Серхио Рико
ВР
30
Александре Летеллье
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
2
Данилу Перейра
ОП
8
Кайс Руис-Атиль
ЦП
12
Рафинья
ЦП
7
Бандиугу Фадига
АП
Ренн
1
Ромэйн Салин
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
11
Мартен Терье
ЛВ
19
Клеман Гренье
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
23
Адриен Эну
ЦФ
3-4-1-1-1
1
Навас
6
Керер
22
Диалло
5
Маркиньос
3
Курзава
5
Гуйе
5
Паредес
24
Флоренци
21
Эррера
11
Ди Мария
9
Кен
4-3-1-2
1
Гомис
14
Траоре
3
Да Силва
21
Агер
3
Трюффер
17
Леа Силики
15
Н'Зонзи
27
Бурижо
34
Гбоу
11
Доку
9
Гирасси
6
Керер
5
Баккер
5
Баккер
6
Керер
24
Флоренци
2
Дагба
2
Дагба
24
Флоренци
9
Кен
2
Перейра
2
Перейра
9
Кен
5
Гуйе
12
Рафинья
12
Рафинья
5
Гуйе
11
Доку
20
дель Кастильо
20
дель Кастильо
11
Доку
34
Гбоу
11
Терье
11
Терье
34
Гбоу
17
Леа Силики
19
Гренье
19
Гренье
17
Леа Силики
27
Бурижо
23
Эну
23
Эну
27
Бурижо
Остались в запасе
ПСЖ
Ренн
7
Бандиугу Фадига
АП
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
8
Кайс Руис-Атиль
ЦП
15
Серхио Рико
ВР
30
Александре Летеллье
ВР
Главный тренер
Томас Тухель
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
29
Дальберт
ЛЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
1
Ромэйн Салин
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
Главный тренер
Жульен Стефан
Остались в запасе
7
Бандиугу Фадига
АП
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
8
Кайс Руис-Атиль
ЦП
15
Серхио Рико
ВР
30
Александре Летеллье
ВР
Остались в запасе
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
29
Дальберт
ЛЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
1
Ромэйн Салин
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Жульен Стефан
Статистика матча ПСЖ - Ренн
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Информация о матче
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