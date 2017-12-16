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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - ПСЖ
Ренн - ПСЖ: обзор матча 16 декабря 2017
Ренн
16.12.2017, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 18 тур
1 : 4
Завершен
ПСЖ
53'
Ф. Мубеле
4'
Неймар
17'
К. Мбаппе
75'
Э. Кавани
76'
Неймар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - ПСЖ
89'
Вторая желтая
П. Кимпембе
Желтая карточка
В. Хазри
78'
76'
ГОЛ! 1:4!
Неймар
Пас отдал
К. Мбаппе
75'
ГОЛ! 1:3!
Э. Кавани
Пас отдал
Неймар
73'
Желтая карточка
Д. Ло Чельсо
Вторая желтая
Б. Андре
63'
Желтая карточка
Б. Андре
54'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Мубеле
53'
42'
Желтая карточка
П. Кимпембе
Желтая карточка
Х. Траоре
32'
17'
ГОЛ! 0:2!
К. Мбаппе
Пас отдал
Неймар
4'
ГОЛ! 0:1!
Неймар
Пас отдал
К. Мбаппе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
40
Томаш Коубек
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
17
Мешер
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
19
Фирмин Мубеле
ЦП
31
Морган Амалфитано
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
Главный тренер
Франк Эз
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
10
Неймар
ЛВ
6
Марко Верратти
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Ренн
27
Абдулайе Диалло
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
10
Вахби Хазри
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
9
Жордан Тель
ЦФ
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
12
Тома Менье
ПЗ
8
Тиаго Мотта
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
3-2-5
40
Коубек
23
Наньон
29
Данзе
17
Мешер
5
Бенсебаини
14
Траоре
21
Андре
19
Мубеле
31
Амалфитано
27
Бурижо
17
Леа Силики
4-1-3-2
23
Ареоля
10
Алвес
3
Кимпембе
5
Маркиньос
17
Бершиче
6
Верратти
7
Дракслер
20
Ло Чельсо
10
Неймар
10
Кавани
10
Мбаппе
Остались в запасе
Ренн
ПСЖ
27
Файто Мауасса
ЛЗ
27
Абдулайе Диалло
ВР
2
Мехди Зеффан
ПЗ
10
Вахби Хазри
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
9
Жордан Тель
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
1
Кевин Трапп
ВР
12
Тома Менье
ПЗ
8
Тиаго Мотта
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
27
Файто Мауасса
ЛЗ
27
Абдулайе Диалло
ВР
2
Мехди Зеффан
ПЗ
10
Вахби Хазри
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
9
Жордан Тель
ЦФ
Остались в запасе
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
1
Кевин Трапп
ВР
12
Тома Менье
ПЗ
8
Тиаго Мотта
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
Главный тренер
Франк Эз
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Ренн - ПСЖ
3
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
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