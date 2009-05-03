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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Ренн
ПСЖ - Ренн: обзор матча 03 мая 2009
ПСЖ
03.05.2009, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 34 тур
0 : 1
Завершен
Ренн
66'
М. Сахо (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Ренн
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
М. Сахо
Замена
Ж. Кембо-Экоко
️️️️
М. Сов
Замена
М. Кежман
️️️️
Л. Жюли
Желтая карточка
К. Боканегра
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Микаэль Ландро
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
22
Сильвен Арман
ЦЗ
2
Сеара
ПЗ
29
Стефан Сессеньон
ЦП
0
Клод Макелеле
ЦП
11
Жереми Клеман
ЦП
0
Людовик Жюли
ПП
25
Жером Ротен
ПП
88
Пеги Луйиндула
ЦФ
Главный тренер
Поль Ле Гуэн
Ренн
1
Николя Дюшез
ВР
3
Карлос Боканегра
ЛЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
0
Люсьен Обе
ПЗ
6
Жером Лерой
ЛП
0
Бруно Шейру
ЛП
22
Оливье Томер
ЛВ
18
Фабьен Лемуан
ЦП
25
Стефан Мбиа
ЦП
17
Мусса Сов
ЦФ
Главный тренер
Ги Лякомб
ПСЖ
30
Апула Эдель
ВР
6
Трипи Маконда
ЛЗ
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
7
Фабрис Панкрат
ЦФ
99
Матея Кежман
ЦФ
Ренн
30
Шейх Н'Диайе
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
22
Бира Дембеле
ЦЗ
8
Принс Оньянге
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
0
Микаэль Пажис
ПП
9
Жирес Кембо-Экоко
ПП
4-5-1
1
Ландро
12
Сахо
6
Камара
22
Арман
2
Сеара
0
Жюли
29
Сессеньон
0
Макелеле
11
Клеман
25
Ротен
88
Луйиндула
4-4-1-1
1
Дюшез
0
Обе
16
Фанни
29
Данзе
3
Боканегра
6
Лерой
18
Лемуан
25
Мбиа
0
Шейру
22
Томер
17
Сов
0
Жюли
99
Кежман
99
Кежман
0
Жюли
17
Сов
9
Кембо-Экоко
9
Кембо-Экоко
17
Сов
Остались в запасе
ПСЖ
Ренн
7
Фабрис Панкрат
ЦФ
30
Апула Эдель
ВР
6
Трипи Маконда
ЛЗ
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
Главный тренер
Поль Ле Гуэн
22
Бира Дембеле
ЦЗ
30
Шейх Н'Диайе
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
8
Принс Оньянге
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
0
Микаэль Пажис
ПП
Главный тренер
Ги Лякомб
Остались в запасе
7
Фабрис Панкрат
ЦФ
30
Апула Эдель
ВР
6
Трипи Маконда
ЛЗ
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
Остались в запасе
22
Бира Дембеле
ЦЗ
30
Шейх Н'Диайе
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
8
Принс Оньянге
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
0
Микаэль Пажис
ПП
Главный тренер
Поль Ле Гуэн
Главный тренер
Ги Лякомб
Статистика матча ПСЖ - Ренн
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Информация о матче
Главный судья:
Фреди Фотрель
(Авранш)
Стадион:
Парк де Пренс
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