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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - ПСЖ
Ренн - ПСЖ: обзор матча 19 декабря 2009
Ренн
19.12.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 18 тур
1 : 0
Завершен
ПСЖ
40'
И. Бангура
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - ПСЖ
Замена
М. Сов
️️️️
И. Бангура
Замена
Ф. Лемуан
️️️️
С. Марво
Замена
Г. Бурийон
️️️️
М. Эрдинг
Замена
Д. Бриан
️️️️
А. Гьян
Желтая карточка
Ю. Санкаре
Замена
П. Луйиндула
️️️️
С. Сессеньон
Замена
️️️️
К. Шантом
ГОЛ! 1:0!
И. Бангура
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
1
Николя Дюшез
ВР
16
Род Фанни
ЦЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
12
Кадер Мангане
ЦЗ
13
Петтер Ханссон
ЦЗ
6
Жером Лерой
ЛП
6
Янн М'Вила
ОП
6
Александер Теттей
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
3
Исмаэль Бангура
ЦФ
3
Асамоа Гьян
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
ПСЖ
30
Апула Эдель
ВР
13
Самми Траоре
ЦЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
13
Юнус Санкаре
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
8
Клеман Шантом
ЦП
23
Грандди Н'Гойи
ЦП
0
Людовик Жюли
ПП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Ренн
1
Абдулайе Диалло
ВР
3
Карлос Боканегра
ЛЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
18
Фабьен Лемуан
ЦП
9
Жирес Кембо-Экоко
ПП
17
Мусса Сов
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
ПСЖ
16
Вилли Гронден
ВР
22
Сильвен Арман
ЦЗ
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
2
Сеара
ПЗ
11
Жереми Клеман
ЦП
88
Пеги Луйиндула
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Дюшез
16
Фанни
12
Мангане
13
Ханссон
29
Данзе
6
М'Вила
6
Лерой
6
Теттей
12
Марво
3
Гьян
3
Бангура
4-5-1
30
Эдель
13
Жалле
6
Камара
12
Сахо
13
Траоре
0
Жюли
29
Сессеньон
8
Шантом
23
Н'Гойи
13
Санкаре
9
Эрдинг
12
Марво
18
Лемуан
18
Лемуан
12
Марво
3
Бангура
17
Сов
17
Сов
3
Бангура
3
Гьян
7
Бриан
7
Бриан
3
Гьян
9
Эрдинг
6
Бурийон
6
Бурийон
9
Эрдинг
29
Сессеньон
88
Луйиндула
88
Луйиндула
29
Сессеньон
Остались в запасе
Ренн
ПСЖ
1
Абдулайе Диалло
ВР
3
Карлос Боканегра
ЛЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
9
Жирес Кембо-Экоко
ПП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
16
Вилли Гронден
ВР
22
Сильвен Арман
ЦЗ
2
Сеара
ПЗ
11
Жереми Клеман
ЦП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
1
Абдулайе Диалло
ВР
3
Карлос Боканегра
ЛЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
9
Жирес Кембо-Экоко
ПП
Остались в запасе
16
Вилли Гронден
ВР
22
Сильвен Арман
ЦЗ
2
Сеара
ПЗ
11
Жереми Клеман
ЦП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Ренн - ПСЖ
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
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