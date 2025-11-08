9 ноября на «Селхерст Парке» состоится матч 11 тура английской Премьер-лиги, где «Кристал Пэлас» примет «Брайтон». Обе команды располагаются в середине таблицы, разделяя всего одно очко, и подходят к встрече в неплохой форме. Противостояние обещает быть открытым и зрелищным.

«Кристал Пэлас»

Команда набрала 16 очков и находится на 9-м месте. После серии из трeх побед подряд «Пэлас» демонстрирует уверенность и баланс между атакой и обороной. В последнем туре клуб уверенно обыграл «Брентфорд» (2:0), а ранее сенсационно разгромил «Ливерпуль» в Кубке лиги (3:0). За пять последних матчей подопечные набрали отличную форму: 8 забитых и лишь 3 пропущенных мяча. Лидер атак Жан-Филипп Матета в великолепном состоянии – его 8 голов в сезоне обеспечили значительную долю очков. Дома «Кристал Пэлас» действует уверенно и редко позволяет соперникам создавать много моментов.

«Брайтон»

«Брайтон» идeт десятым, имея 15 очков. В предыдущем туре команда уверенно победила «Лидс» (3:0), прервав нестабильную серию. Подопечные Де Дзерби традиционно делают ставку на владение мячом и агрессивный прессинг, но при этом команда часто рискует и пропускает – 8 голов в 5 последних матчах. Атакующая линия во главе с Диего Гомесом (7 мячей) сохраняет высокий темп: «Брайтон» забивает в 10 из 12 последних встреч АПЛ. Однако на выезде команда играет менее надeжно, что может стать ключевым фактором в грядущем поединке.

Факты о командах

«Кристал Пэлас»

Побеждает в 3 последних матчах

В среднем: 1.60 забито, 0.60 пропущено за 5 игр

Забивает в 3 последних встречах

Идeт девятым с 16 очками

«Брайтон»

Забивает в 8 матчах подряд

В среднем: 1.60 забито, 1.60 пропущено за 5 игр

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

Идeт десятым с 15 очками

Прогноз на матч «Кристал Пэлас» – «Брайтон»

Обе команды демонстрируют атакующий футбол и хорошую форму лидеров. «Кристал Пэлас» выглядит более сбалансированно – с надeжной обороной и эффективными контратаками. «Брайтон» способен навязать борьбу, но нестабильность защиты может сыграть против гостей. С высокой вероятностью матч получится результативным, с обменом мячами, однако преимущество по ходу игры останется за хозяевами, которые сейчас выглядят более собранно и прагматично.

Рекомендованные ставки