Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Кристал Пэлас» – «Брайтон»: прогноз и ставки на матч 9 ноября 2025 с коэффициентом 2.15

08 ноября 2025 9:41
Кристал Пэлас - Брайтон
09 нояб. 2025, воскресенье 17:00 | Англия. Премьер-лига, 11 тур
Перейти в онлайн матча
2.15
Победа «Кристал Пэлас»
Сделать ставку

9 ноября на «Селхерст Парке» состоится матч 11 тура английской Премьер-лиги, где «Кристал Пэлас» примет «Брайтон». Обе команды располагаются в середине таблицы, разделяя всего одно очко, и подходят к встрече в неплохой форме. Противостояние обещает быть открытым и зрелищным.

«Кристал Пэлас»

Команда набрала 16 очков и находится на 9-м месте. После серии из трeх побед подряд «Пэлас» демонстрирует уверенность и баланс между атакой и обороной. В последнем туре клуб уверенно обыграл «Брентфорд» (2:0), а ранее сенсационно разгромил «Ливерпуль» в Кубке лиги (3:0). За пять последних матчей подопечные набрали отличную форму: 8 забитых и лишь 3 пропущенных мяча. Лидер атак Жан-Филипп Матета в великолепном состоянии – его 8 голов в сезоне обеспечили значительную долю очков. Дома «Кристал Пэлас» действует уверенно и редко позволяет соперникам создавать много моментов.

«Брайтон»

«Брайтон» идeт десятым, имея 15 очков. В предыдущем туре команда уверенно победила «Лидс» (3:0), прервав нестабильную серию. Подопечные Де Дзерби традиционно делают ставку на владение мячом и агрессивный прессинг, но при этом команда часто рискует и пропускает – 8 голов в 5 последних матчах. Атакующая линия во главе с Диего Гомесом (7 мячей) сохраняет высокий темп: «Брайтон» забивает в 10 из 12 последних встреч АПЛ. Однако на выезде команда играет менее надeжно, что может стать ключевым фактором в грядущем поединке.

Факты о командах

«Кристал Пэлас»

  • Побеждает в 3 последних матчах
  • В среднем: 1.60 забито, 0.60 пропущено за 5 игр
  • Забивает в 3 последних встречах
  • Идeт девятым с 16 очками

«Брайтон»

  • Забивает в 8 матчах подряд
  • В среднем: 1.60 забито, 1.60 пропущено за 5 игр
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
  • Идeт десятым с 15 очками

Личные встречи
33% (8)
42% (10)
25% (6)
30
Забитых мячей
28
1.25
В среднем за матч
1.17
3:1
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  4:1
Самая крупная ничья:  1:1
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Кристал Пэлас
0 : 0
09.11.2025
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Кристал Пэлас
2 : 1
05.04.2025
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Брайтон
1 : 3
15.12.2024
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Брайтон
4 : 1
03.02.2024
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
21.12.2023
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Брайтон
1 : 0
15.03.2023
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
11.02.2023
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Брайтон
1 : 1
14.01.2022
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
27.09.2021
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Брайтон
1 : 2
22.02.2021
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
18.10.2020
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Брайтон
0 : 1
29.02.2020
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
16.12.2019
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Кристал Пэлас
1 : 2
09.03.2019
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Брайтон
3 : 1
04.12.2018
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Кристал Пэлас
3 : 2
14.04.2018
Брайтон
Англия. Кубок, 1/32 финала
Брайтон
2 : 1
08.01.2018
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Брайтон
0 : 0
28.11.2017
Кристал Пэлас
Англия. Чемпионшип, 1/2 финала
Брайтон
0 : 2
13.05.2013
Кристал Пэлас
Англия. Чемпионшип, 1/2 финала
Кристал Пэлас
0 : 0
10.05.2013
Брайтон
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Брайтон
3 : 0
17.03.2013
Кристал Пэлас
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Кристал Пэлас
3 : 0
01.12.2012
Брайтон
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
31.01.2012
Брайтон
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Брайтон
1 : 3
27.09.2011
Кристал Пэлас
Показать все

Прогноз на матч «Кристал Пэлас» – «Брайтон»

Обе команды демонстрируют атакующий футбол и хорошую форму лидеров. «Кристал Пэлас» выглядит более сбалансированно – с надeжной обороной и эффективными контратаками. «Брайтон» способен навязать борьбу, но нестабильность защиты может сыграть против гостей. С высокой вероятностью матч получится результативным, с обменом мячами, однако преимущество по ходу игры останется за хозяевами, которые сейчас выглядят более собранно и прагматично.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Кристал Пэлас» – коэффициент 2.15
  • Обе забьют – коэффициент 1.78

2.15
Победа «Кристал Пэлас»
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Англия. Премьер-лига Брайтон Кристал Пэлас
Другие прогнозы
14.11.2025
22:45
1.72
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа A, 9 тур
Словакия - Северная Ирландия
Победа Словакии
14.11.2025
22:45
1.70
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 9 тур
Гибралтар - Черногория
Победа Черногории
14.11.2025
22:45
1.48
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 9 тур
Хорватия - Фарерские острова
Победа Хорватии с форой (-1.5)
15.11.2025
08:00
2.10
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск - Енисей
Победа «СКА-Хабаровск»
15.11.2025
15:00
1.60
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, группа A, 9 тур
Динамо Ставрополь - Ростов-2
Победа «Динамо Ставрополь»
15.11.2025
15:30
1.62
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Торпедо - Ротор
Фора (+1) на «Торпедо»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 