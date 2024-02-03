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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Брайтон - Кристал Пэлас
Брайтон - Кристал Пэлас: обзор матча 03 февраля 2024
Брайтон
03.02.2024, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 23 тур
4 : 1
Завершен
Кристал Пэлас
3'
Л. Данк
33'
Д. Хиншелвуд
34'
Ф. Буонанотте
84'
Ж. Педро
71'
Ж. Матета
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брайтон - Кристал Пэлас
Желтая карточка
Д. Уэлбек
90'
+2
Замена
А. Лаллана
️️️️
Ж. Педро
88'
Замена
А. Фати
️️️️
Игор
88'
ГОЛ! 4:1!
Ж. Педро
Пас отдал
Д. Уэлбек
84'
80'
Замена
Н. Ахамада
️️️️
У. Хьюз
80'
Замена
О. Эдуард
️️️️
Ж. Матета
Замена
П. Эступиньян
️️️️
Т. Лэмпти
80'
Замена
К. Балеба
️️️️
Ф. Буонанотте
80'
71'
ГОЛ! 3:1!
Ж. Матета
Пас отдал
Й. Андерсен
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
Э. Фергюсон
69'
62'
Желтая карточка
Д. Муньос
59'
Желтая карточка
М. Франка
56'
Замена
М. Франка
️️️️
М. Олисе
46'
Замена
М. Олисе
️️️️
Д. Шлупп
ГОЛ! 3:0!
Ф. Буонанотте
Пас отдал
П. Гросс
34'
ГОЛ! 2:0!
Д. Хиншелвуд
Пас отдал
Т. Лэмпти
33'
28'
Замена
А. Уортон
️️️️
М. Гехи
16'
Желтая карточка
М. Гехи
ГОЛ! 1:0!
Л. Данк
Пас отдал
П. Гросс
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
1
Барт Вербрюгген
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
5
Льюис Данк
(К)
ЦЗ
44
Игор
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
8
Джек Хиншелвуд
ОП
13
Паскаль Гросс
ЦП
6
Билли Гилмор
ЦП
10
Факундо Буонанотте
АП
9
Жуан Педро
ЦФ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
6
Марк Гехи
(К)
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
37
Бенисио Бейкер-Боайти
ЛВ
7
Якуб Модер
ЦП
20
Карлос Балеба
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Кристал Пэлас
26
Сэм Джонстон
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
4
Давид Озо
ОП
8
Науиру Ахамада
ЦП
20
Адам Уортон
ЦП
26
Матеус Франка
АП
17
Майкл Олисе
ПВ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Вербрюгген
6
ван Хеке
5
Данк
44
Игор
48
Лэмпти
8
Хиншелвуд
13
Гросс
6
Гилмор
10
Буонанотте
11
Фергюсон
9
Педро
3-2-3-2
1
Хендерсон
26
Ричардс
2
Андерсен
6
Гехи
27
Муньос
3
Митчелл
8
Лерма
19
Хьюз
27
Шлупп
14
Матета
10
Айю
48
Лэмпти
2
Эступиньян
2
Эступиньян
48
Лэмпти
10
Буонанотте
20
Балеба
20
Балеба
10
Буонанотте
9
Педро
10
Лаллана
10
Лаллана
9
Педро
44
Игор
31
Фати
31
Фати
44
Игор
11
Фергюсон
18
Уэлбек
18
Уэлбек
11
Фергюсон
19
Хьюз
8
Ахамада
8
Ахамада
19
Хьюз
6
Гехи
20
Уортон
20
Уортон
6
Гехи
Олисе
26
Франка
26
Франка
Олисе
27
Шлупп
17
Олисе
17
Олисе
27
Шлупп
14
Матета
29
Эдуард
29
Эдуард
14
Матета
Остались в запасе
Брайтон
Кристал Пэлас
23
Джейсон Стил
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
7
Якуб Модер
ЦП
37
Бенисио Бейкер-Боайти
ЛВ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
26
Сэм Джонстон
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
4
Давид Озо
ОП
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
7
Якуб Модер
ЦП
37
Бенисио Бейкер-Боайти
ЛВ
Остались в запасе
26
Сэм Джонстон
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
4
Давид Озо
ОП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Брайтон - Кристал Пэлас
2
3
Всего ударов по воротам
13
7
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
3
2
Нарушения
8
14
Офсайды
2
2
Количество передач
846
377
Сейвы
4
2
Точность передач %
93
84
Удары мимо ворот
0
1
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
9
3
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
1.49
0.32
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
4 : 0
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
2 : 1
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Главный судья:
Саймон Хупер
(Уилтшир)
Стадион:
Фалмер
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