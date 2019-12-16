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Кристал Пэлас - Брайтон
Кристал Пэлас - Брайтон: обзор матча 16 декабря 2019
Кристал Пэлас
16.12.2019, понедельник, 22:45
Англия. Премьер-лига, 17 тур
1 : 1
Завершен
Брайтон
76'
В. Заа
54'
Н. Мопе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Брайтон
90'
+2
Замена
Бернардо
️️️️
П. Гросс
86'
Желтая карточка
Д. Проппер
85'
Замена
Ш. Даффи
️️️️
И. Биссума
84'
Замена
С. Альсате
️️️️
Л. Троссард
ГОЛ! 1:1!
В. Заа
Пас отдал
Д. Томкинс
76'
Замена
М. Майер
️️️️
Ш. Куяте
67'
54'
ГОЛ! 0:1!
Н. Мопе
Пас отдал
П. Гросс
Замена
Д. МакКарти
️️️️
Х. Ридевальд
46'
Желтая карточка
К. Бентеке
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
44
Хайро Ридевальд
ОП
19
Лука Миливойевич
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Брайтон
13
Мэтью Райан
ВР
33
Дэн Берн
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
28
Ив Биссума
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
13
Аарон Муй
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
19
Леандро Троссард
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Сэм Вудс
ЦЗ
3
Тайрик Митчелл
ЦЗ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
7
Макс Майер
АП
29
Коннор Уикхэм
ЦФ
Брайтон
27
Дэвид Баттон
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
7
Стивен Альсате
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
3-2-2-1-2
13
Гуаита
5
Томкинс
24
Данн
16
Келли
8
Куяте
44
Ридевальд
19
Миливойевич
11
МакАртур
10
Заа
10
Айю
20
Бентеке
4-4-2
13
Райан
33
Монтойя
5
Данк
4
Уэбстер
33
Берн
24
Проппер
13
Муй
13
Гросс
28
Биссума
11
Мопе
19
Троссард
44
Ридевальд
16
МакКарти
16
МакКарти
44
Ридевальд
8
Куяте
7
Майер
7
Майер
8
Куяте
13
Гросс
13
Бернардо
13
Бернардо
13
Гросс
28
Биссума
25
Даффи
25
Даффи
28
Биссума
19
Троссард
7
Альсате
7
Альсате
19
Троссард
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Брайтон
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Сэм Вудс
ЦЗ
3
Тайрик Митчелл
ЦЗ
6
Виктор Камараса
ЦП
29
Коннор Уикхэм
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
27
Дэвид Баттон
ВР
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Сэм Вудс
ЦЗ
3
Тайрик Митчелл
ЦЗ
6
Виктор Камараса
ЦП
29
Коннор Уикхэм
ЦФ
Остались в запасе
27
Дэвид Баттон
ВР
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Грэм Поттер
Статистика матча Кристал Пэлас - Брайтон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Селхарст Парк
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