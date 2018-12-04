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Брайтон - Кристал Пэлас
Брайтон - Кристал Пэлас: обзор матча 04 декабря 2018
Брайтон
04.12.2018, вторник, 22:45
Англия. Премьер-лига, 15 тур
3 : 1
Завершен
Кристал Пэлас
24'
Г. Мюррэй (П)
31'
Л. Балогун
45+4'
Ф. Андоне
81'
Л. Миливойевич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брайтон - Кристал Пэлас
82'
Желтая карточка
Л. Миливойевич
81'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Л. Миливойевич
Желтая карточка
И. Биссума
80'
Желтая карточка
Бернардо
77'
73'
Замена
Д. Шлупп
️️️️
Д. МакАртур
67'
Желтая карточка
В. Заа
58'
Замена
А. Серлот
️️️️
Ш. Куяте
Замена
А. Кноккарт
️️️️
Х. Искьердо
49'
ГОЛ! 3:0!
Ф. Андоне
45'
+4
37'
Желтая карточка
Д. Томкинс
Замена
Ф. Андоне
️️️️
Г. Мюррэй
35'
ГОЛ! 2:0!
Л. Балогун
31'
Замена
Л. Балогун
️️️️
П. Гросс
31'
Красная карточка
Ш. Даффи
28'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Г. Мюррэй
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
13
Мэтью Райан
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
21
Хосе Искьердо
ЛВ
24
Дэйви Проппер
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
19
Лука Миливойевич
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
7
Макс Майер
АП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
7
Бирам Каял
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
9
Юрген Локадия
ЦФ
7
Флорин Андоне
ЦФ
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
9
Александр Серлот
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
4-3-2-1
13
Райан
13
Бернардо
25
Даффи
5
Данк
33
Монтойя
24
Проппер
28
Биссума
13
Гросс
21
Искьердо
7
Мач
39
Мюррэй
4-1-2-3
13
Хеннесси
29
Ван-Биссака
5
Томкинс
12
Сахо
15
ван Анхолт
8
Куяте
19
Миливойевич
11
МакАртур
25
Таунсенд
7
Майер
10
Заа
21
Искьердо
93
Кноккарт
93
Кноккарт
21
Искьердо
13
Гросс
27
Балогун
27
Балогун
13
Гросс
39
Мюррэй
7
Андоне
7
Андоне
39
Мюррэй
11
МакАртур
27
Шлупп
27
Шлупп
11
МакАртур
8
Куяте
9
Серлот
9
Серлот
8
Куяте
Остались в запасе
Брайтон
Кристал Пэлас
23
Джейсон Стил
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
7
Бирам Каял
ЦП
9
Юрген Локадия
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
13
Висенте Гуаита
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
40
Джейсон Панчеон
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
7
Бирам Каял
ЦП
9
Юрген Локадия
ЦФ
Остались в запасе
13
Висенте Гуаита
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
40
Джейсон Панчеон
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Брайтон - Кристал Пэлас
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
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