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Кристал Пэлас - Брайтон
Кристал Пэлас - Брайтон: обзор матча 14 апреля 2018
Кристал Пэлас
14.04.2018, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 34 тур
3 : 2
Завершен
Брайтон
5'
В. Заа
14'
Д. Томкинс
24'
В. Заа
18'
Г. Мюррэй
34'
Х. Искьердо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Брайтон
90'
+4
Желтая карточка
Б. Каял
Желтая карточка
У. Хеннесси
89'
Желтая карточка
В. Заа
79'
34'
ГОЛ! 3:2!
Х. Искьердо
Пас отдал
Ю. Локадия
ГОЛ! 3:1!
В. Заа
Пас отдал
Л. Миливойевич
24'
18'
ГОЛ! 2:1!
Г. Мюррэй
Пас отдал
Л. Данк
Желтая карточка
Л. Миливойевич
16'
ГОЛ! 2:0!
Д. Томкинс
14'
11'
Желтая карточка
Д. Стивенс
ГОЛ! 1:0!
В. Заа
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Главный тренер
Томас Франк
Брайтон
13
Мэтью Райан
ВР
5
Льюис Данк
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
21
Хосе Искьердо
ЛВ
7
Бирам Каял
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
9
Юрген Локадия
ЦФ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
7
Александр Серлот
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Брайтон
23
Тим Крул
ВР
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
2
Бруно
ЦЗ
93
Антони Кноккарт
ПВ
7
Солли Мач
ПВ
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
4-4-2
13
Хеннесси
15
ван Анхолт
5
Томкинс
12
Сахо
25
Уорд
20
Лофтус-Чик
19
Миливойевич
29
Кабай
11
МакАртур
10
Заа
25
Таунсенд
3-4-1-2
13
Райан
5
Данк
13
Бонг
25
Даффи
13
Гросс
16
Стивенс
18
Скелотто
7
Каял
21
Искьердо
39
Мюррэй
9
Локадия
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Брайтон
1
Хулиан Сперони
ВР
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
7
Александр Серлот
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
93
Антони Кноккарт
ПВ
7
Солли Мач
ПВ
23
Тим Крул
ВР
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
2
Бруно
ЦЗ
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Остались в запасе
1
Хулиан Сперони
ВР
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
7
Александр Серлот
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Остались в запасе
93
Антони Кноккарт
ПВ
7
Солли Мач
ПВ
23
Тим Крул
ВР
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
2
Бруно
ЦЗ
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Статистика матча Кристал Пэлас - Брайтон
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
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