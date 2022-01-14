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АПЛ 2026/2027
Брайтон - Кристал Пэлас
Брайтон - Кристал Пэлас: обзор матча 14 января 2022
Брайтон
14.01.2022, пятница, 23:00
Англия. Премьер-лига, 22 тур
1 : 1
Завершен
Кристал Пэлас
87'
Й. Андерсен (АГ)
69'
К. Галлахер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брайтон - Кристал Пэлас
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Й. Андерсен
87'
81'
Замена
К. Бентеке
️️️️
М. Олисе
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
Й. Велтман
73'
Замена
С. Мач
️️️️
П. Гросс
73'
69'
ГОЛ! 0:1!
К. Галлахер
Пас отдал
Д. Шлупп
66'
Замена
Ж. Матета
️️️️
О. Эдуард
66'
Замена
Л. Миливойевич
️️️️
Э. Эзе
61'
Желтая карточка
У. Хьюз
Замена
Т. Лэмпти
️️️️
А. Лаллана
56'
44'
Желтая карточка
Э. Эзе
Пенальти не реализован!
П. Гросс
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
7
Якуб Модер
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Кристал Пэлас
1
Джек Батлэнд
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
8
Конор Галлахер
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
17
Майкл Олисе
ПВ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Брайтон
37
Кьел Шерпен
ВР
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
25
Мойзес Кайседо
ОП
49
Марк Леонард
ЦП
7
Стивен Альсате
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
5
Хэйдон Робертс
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
36
Натан Фергюсон
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
17
Джесуран Рак-Сакьи
ЛВ
44
Хайро Ридевальд
ОП
19
Лука Миливойевич
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
4-3-2-1
97
Санчес
17
Кукурелья
4
Уэбстер
33
Берн
34
Велтман
7
Модер
13
Гросс
10
Мак Аллистер
19
Троссард
10
Лаллана
11
Мопе
4-3-2-1
1
Батлэнд
25
Уорд
2
Андерсен
6
Гехи
3
Митчелл
8
Галлахер
19
Хьюз
27
Шлупп
17
Олисе
10
Эзе
29
Эдуард
13
Гросс
7
Мач
7
Мач
13
Гросс
10
Лаллана
48
Лэмпти
48
Лэмпти
10
Лаллана
34
Велтман
18
Уэлбек
18
Уэлбек
34
Велтман
10
Эзе
19
Миливойевич
19
Миливойевич
10
Эзе
17
Олисе
20
Бентеке
20
Бентеке
17
Олисе
29
Эдуард
14
Матета
14
Матета
29
Эдуард
Остались в запасе
Брайтон
Кристал Пэлас
25
Мойзес Кайседо
ОП
37
Кьел Шерпен
ВР
49
Марк Леонард
ЦП
7
Стивен Альсате
ЦП
11
Эван Фергюсон
ЦФ
5
Хэйдон Робертс
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
13
Висенте Гуаита
ВР
36
Натан Фергюсон
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
17
Джесуран Рак-Сакьи
ЛВ
Главный тренер
Патрик Виейра
Остались в запасе
25
Мойзес Кайседо
ОП
37
Кьел Шерпен
ВР
49
Марк Леонард
ЦП
7
Стивен Альсате
ЦП
11
Эван Фергюсон
ЦФ
5
Хэйдон Робертс
ЦФ
Остались в запасе
13
Висенте Гуаита
ВР
36
Натан Фергюсон
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
17
Джесуран Рак-Сакьи
ЛВ
Главный тренер
Грэм Поттер
Главный тренер
Патрик Виейра
Статистика матча Брайтон - Кристал Пэлас
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
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