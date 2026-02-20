21 февраля в рамках 24 тура чемпионата Нидерландов состоится один из центральных матчей игрового дня, в котором «Аякс» примет «НЕК». Команды идут рядом в таблице – по 42 очка после 23 туров, занимая 4 и 3 места соответственно, что делает предстоящую встречу важной в борьбе за еврокубковые позиции.

«Аякс»

Амстердамцы подходят к матчу в хорошей форме: команда не проигрывает в 10 последних матчах Эредивизи и забивает в 14 турах подряд. В прошлом туре «Аякс» уверенно обыграл «Фортуну Ситтард» со счетом 4:1. За последние 5 матчей команда отличилась 10 раз, однако оборона допускает ошибки – 6 пропущенных мячей на этом же отрезке.

«НЕК»

«НЕК» также демонстрирует стабильность: команда не проигрывает в 14 из 16 последних матчей чемпионата и забивает уже в 12 турах подряд. При этом защита гостей регулярно дает сбои – серия из 11 матчей с пропущенными мячами подтверждает уязвимость линии обороны.

Факты о командах

«Аякс»

Не проигрывает в 10 последних матчах чемпионата

Забивает в 14 турах подряд

В среднем: 2.00 забито и 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 26 из 28 последних матчей против «НЕК»

«НЕК»

Не проигрывает в 14 из 16 последних матчей

Забивает в 12 турах подряд

Пропускает в 11 последних матчах

В среднем: 2.00 забито и 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Прогноз на матч «Аякс» – «НЕК»

С учетом текущей формы команд и их результативности можно ожидать открытую игру. Обе команды стабильно забивают, но при этом допускают ошибки в обороне. Очные встречи также часто проходят с голами с обеих сторон.

Рекомендованные ставки: