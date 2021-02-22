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АПЛ 2026/2027
Брайтон - Кристал Пэлас
Брайтон - Кристал Пэлас: обзор матча 22 февраля 2021
Брайтон
22.02.2021, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 25 тур
1 : 2
Завершен
Кристал Пэлас
55'
Й. Велтман
28'
Ж. Матета
90+5'
К. Бентеке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брайтон - Кристал Пэлас
90'
+5
ГОЛ! 1:2!
К. Бентеке
Пас отдал
Э. Таунсенд
90'
+1
Замена
Д. МакКарти
️️️️
Э. Эзе
Желтая карточка
Й. Велтман
84'
Замена
А. Джаханбакш
️️️️
П. Гросс
81'
75'
Замена
К. Бентеке
️️️️
Ж. Матета
Замена
А. Лаллана
️️️️
А. Мак Аллистер
68'
ГОЛ! 1:1!
Й. Велтман
55'
Желтая карточка
Д. Берн
53'
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
С. Альсате
46'
28'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Матета
Пас отдал
Ж. Айю
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
97
Роберт Санчес
ВР
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
28
Ив Биссума
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
7
Стивен Альсате
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
19
Леандро Троссард
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Тайрик Митчелл
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
8
Шейку Куяте
ОП
44
Хайро Ридевальд
ОП
19
Лука Миливойевич
ЦП
10
Эберечи Эзе
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
10
Жордан Айю
ЦФ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
7
Якуб Модер
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
10
Перси Тау
ПВ
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
9
Анди Зекири
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
Кристал Пэлас
1
Джек Батлэнд
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
4-4-2
97
Санчес
34
Велтман
5
Данк
33
Берн
4
Уайт
28
Биссума
10
Мак Аллистер
7
Альсате
13
Гросс
19
Троссард
11
Мопе
3-2-2-1-2
13
Гуаита
25
Уорд
3
Митчелл
24
Кэхилл
8
Куяте
44
Ридевальд
19
Миливойевич
10
Эзе
25
Таунсенд
14
Матета
10
Айю
10
Мак Аллистер
10
Лаллана
10
Лаллана
10
Мак Аллистер
13
Гросс
11
Джаханбакш
11
Джаханбакш
13
Гросс
7
Альсате
18
Уэлбек
18
Уэлбек
7
Альсате
10
Эзе
16
МакКарти
16
МакКарти
10
Эзе
14
Матета
20
Бентеке
20
Бентеке
14
Матета
Остались в запасе
Брайтон
Кристал Пэлас
7
Якуб Модер
ЦП
9
Анди Зекири
ЦФ
10
Перси Тау
ПВ
23
Джейсон Стил
ВР
24
Дэйви Проппер
ЦП
10
Аарон Коннолли
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
1
Джек Батлэнд
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
7
Якуб Модер
ЦП
9
Анди Зекири
ЦФ
10
Перси Тау
ПВ
23
Джейсон Стил
ВР
24
Дэйви Проппер
ЦП
10
Аарон Коннолли
ЦФ
Остались в запасе
1
Джек Батлэнд
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Брайтон - Кристал Пэлас
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
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