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АПЛ 2026/2027
Кристал Пэлас - Брайтон
Кристал Пэлас - Брайтон: обзор матча 11 февраля 2023
Кристал Пэлас
11.02.2023, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 23 тур
1 : 1
Завершен
Брайтон
70'
Д. Томкинс
63'
С. Мач
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кристал Пэлас - Брайтон
Желтая карточка
Т. Митчелл
89'
Замена
Н. Ахамада
️️️️
М. Олисе
85'
Желтая карточка
Ш. Дукур
83'
77'
Замена
Т. Лэмпти
️️️️
А. Уэбстер
Замена
О. Эдуард
️️️️
Ж. Матета
71'
Замена
Э. Эзе
️️️️
Д. Шлупп
71'
ГОЛ! 1:1!
Д. Томкинс
70'
63'
ГОЛ! 0:1!
С. Мач
Пас отдал
П. Эступиньян
Желтая карточка
А. Локонга
59'
57'
Замена
Э. Фергюсон
️️️️
Д. Ундав
Замена
А. Локонга
️️️️
У. Хьюз
57'
Желтая карточка
У. Хьюз
27'
7'
Желтая карточка
А. Мак Аллистер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
28
Шейк Дукур
ОП
19
Уилл Хьюз
ЦП
17
Майкл Олисе
ПВ
10
Жордан Айю
ЦФ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Брайтон
97
Роберт Санчес
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
22
Каору Митома
ЛВ
25
Мойзес Кайседо
ОП
13
Паскаль Гросс
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
26
Дениз Ундав
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Кристал Пэлас
41
Джо Уитворт
ВР
26
Сэм Джонстон
ВР
44
Хайро Ридевальд
ОП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
6
Альберт Локонга
ЦП
8
Науиру Ахамада
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
26
Ясин Аяри
ЦП
10
Факундо Буонанотте
ЦП
23
Энди Моран
АП
16
Йереми Сармиенто
АП
10
Хулио Энкисо
ПВ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Гуаита
3
Митчелл
5
Томкинс
6
Гехи
17
Клайн
28
Дукур
27
Шлупп
19
Хьюз
17
Олисе
14
Матета
10
Айю
4-1-2-2-1
97
Санчес
4
Уэбстер
34
Велтман
5
Данк
2
Эступиньян
25
Кайседо
13
Гросс
10
Мак Аллистер
7
Мач
22
Митома
26
Ундав
19
Хьюз
6
Локонга
6
Локонга
19
Хьюз
17
Олисе
8
Ахамада
8
Ахамада
17
Олисе
27
Шлупп
10
Эзе
10
Эзе
27
Шлупп
14
Матета
29
Эдуард
29
Эдуард
14
Матета
4
Уэбстер
48
Лэмпти
48
Лэмпти
4
Уэбстер
26
Ундав
11
Фергюсон
11
Фергюсон
26
Ундав
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Брайтон
41
Джо Уитворт
ВР
26
Сэм Джонстон
ВР
44
Хайро Ридевальд
ОП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
Главный тренер
Патрик Виейра
23
Джейсон Стил
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
26
Ясин Аяри
ЦП
10
Факундо Буонанотте
ЦП
23
Энди Моран
АП
16
Йереми Сармиенто
АП
10
Хулио Энкисо
ПВ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
41
Джо Уитворт
ВР
26
Сэм Джонстон
ВР
44
Хайро Ридевальд
ОП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
26
Ясин Аяри
ЦП
10
Факундо Буонанотте
ЦП
23
Энди Моран
АП
16
Йереми Сармиенто
АП
10
Хулио Энкисо
ПВ
Главный тренер
Патрик Виейра
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Кристал Пэлас - Брайтон
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
2 : 0
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Селхарст Парк
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