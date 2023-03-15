Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Брайтон - Кристал Пэлас
Брайтон - Кристал Пэлас: обзор матча 15 марта 2023
Брайтон
15.03.2023, среда, 22:30
Англия. Премьер-лига, 8 тур
1 : 0
Завершен
Кристал Пэлас
15'
С. Мач
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брайтон - Кристал Пэлас
90'
+3
Желтая карточка
Ж. Айю
Замена
А. Уэбстер
️️️️
С. Мач
90'
+1
Замена
Й. Сармиенто
️️️️
А. Мак Аллистер
88'
80'
Замена
Н. Ахамада
️️️️
Д. Шлупп
79'
Замена
Ж. Матета
️️️️
О. Эдуард
Замена
Э. Фергюсон
️️️️
Д. Уэлбек
79'
Замена
Х. Энкисо
️️️️
К. Митома
79'
70'
Замена
Ж. Айю
️️️️
М. Олисе
Желтая карточка
М. Кайседо
60'
46'
Замена
Э. Эзе
️️️️
Ш. Дукур
27'
Желтая карточка
Ш. Дукур
ГОЛ! 1:0!
С. Мач
Пас отдал
К. Митома
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
22
Каору Митома
ЛВ
25
Мойзес Кайседо
ОП
13
Паскаль Гросс
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Кристал Пэлас
41
Джо Уитворт
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
28
Шейк Дукур
ОП
6
Альберт Локонга
ЦП
17
Майкл Олисе
ПВ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Брайтон
97
Роберт Санчес
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
10
Факундо Буонанотте
АП
16
Йереми Сармиенто
АП
10
Хулио Энкисо
ПВ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
26
Дениз Ундав
ЦФ
Кристал Пэлас
1
Оуэн Гудман
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
8
Науиру Ахамада
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
10
Жордан Айю
ЦФ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
4-1-2-2-1
23
Стил
2
Эступиньян
6
Колуилл
5
Данк
34
Велтман
25
Кайседо
13
Гросс
10
Мак Аллистер
22
Митома
7
Мач
18
Уэлбек
4-1-2-2-1
41
Уитворт
17
Клайн
2
Андерсен
6
Гехи
3
Митчелл
28
Дукур
6
Локонга
27
Шлупп
17
Олисе
10
Заа
29
Эдуард
7
Мач
4
Уэбстер
4
Уэбстер
7
Мач
10
Мак Аллистер
16
Сармиенто
16
Сармиенто
10
Мак Аллистер
22
Митома
10
Энкисо
10
Энкисо
22
Митома
18
Уэлбек
11
Фергюсон
11
Фергюсон
18
Уэлбек
27
Шлупп
8
Ахамада
8
Ахамада
27
Шлупп
28
Дукур
10
Эзе
10
Эзе
28
Дукур
17
Олисе
10
Айю
10
Айю
17
Олисе
29
Эдуард
14
Матета
14
Матета
29
Эдуард
Остались в запасе
Брайтон
Кристал Пэлас
97
Роберт Санчес
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
10
Факундо Буонанотте
АП
26
Дениз Ундав
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
1
Оуэн Гудман
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
19
Лука Миливойевич
ЦП
Главный тренер
Патрик Виейра
Остались в запасе
97
Роберт Санчес
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
10
Факундо Буонанотте
АП
26
Дениз Ундав
ЦФ
Остались в запасе
1
Оуэн Гудман
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
19
Лука Миливойевич
ЦП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Патрик Виейра
Статистика матча Брайтон - Кристал Пэлас
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
2 : 0
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Стадион:
Фалмер
Новости команд
Все
Брайтон
Кристал Пэлас
«Кристал Пэлас» – «Реал Сосьедад»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
20:21
«Брайтон» – «Университатя»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
19:39
Лига Конференций: шансы «Брайтона» и «Университати Крайова» на победу в матче 4-го тура
Вчера, 11:17
Лига Европы: шансы «Кристал Пэлас» и «Реал Сосьедад» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:55
«Ковентри» – «Кристал Пэлас»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Брайтон» – «Университатя»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
19:39
Лига Конференций: шансы «Брайтона» и «Университати Крайова» на победу в матче 4-го тура
Вчера, 11:17
«Бавария» нашла усиление за 100 миллионов в другом клубе Бундеслиги
21 ноября
4
АПЛ: шансы «Халла» и «Брайтона» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Кристал Пэлас» – «Реал Сосьедад»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
20:21
Лига Европы: шансы «Кристал Пэлас» и «Реал Сосьедад» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:55
«Ковентри» – «Кристал Пэлас»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Ковентри» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Экс-тренер «Тоттенхэма» Франк нашел новую работу в АПЛ
17 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+