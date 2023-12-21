Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Кристал Пэлас - Брайтон
Кристал Пэлас - Брайтон: обзор матча 21 декабря 2023
Кристал Пэлас
21.12.2023, четверг, 23:00
Англия. Премьер-лига, 18 тур
1 : 1
Завершен
Брайтон
45+1'
Ж. Айю
82'
Д. Уэлбек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кристал Пэлас - Брайтон
Желтая карточка
Д. Хендерсон
90'
Желтая карточка
Д. Озо
85'
83'
Замена
Я. Модер
️️️️
К. Митома
82'
ГОЛ! 1:1!
Д. Уэлбек
Пас отдал
П. Гросс
75'
Замена
А. Лаллана
️️️️
Д. Хиншелвуд
Замена
Э. Эзе
️️️️
Ж. Айю
70'
Замена
Д. Озо
️️️️
У. Хьюз
59'
57'
Желтая карточка
Игор
Желтая карточка
Т. Митчелл
54'
Желтая карточка
У. Хьюз
50'
46'
Замена
Ф. Буонанотте
️️️️
К. Балеба
46'
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
С. Адингра
ГОЛ! 1:0!
Ж. Айю
Пас отдал
М. Олисе
45'
+1
31'
Желтая карточка
К. Балеба
Желтая карточка
Ж. Матета
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
6
Марк Гехи
(К)
ЦЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
17
Майкл Олисе
ПВ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Брайтон
1
Барт Вербрюгген
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
5
Льюис Данк
(К)
ЦЗ
44
Игор
ЦЗ
7
Симон Адингра
ЛВ
22
Каору Митома
ЛВ
8
Джек Хиншелвуд
ОП
20
Карлос Балеба
ЦП
6
Билли Гилмор
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
9
Жуан Педро
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Кристал Пэлас
31
Реми Мэттьюз
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
44
Хайро Ридевальд
ОП
4
Давид Озо
ОП
8
Науиру Ахамада
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
26
Матеус Франка
АП
7
Малколм Эбиовей
ПВ
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
19
Ли Кавана
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
7
Якуб Модер
ЦП
10
Факундо Буонанотте
АП
10
Адам Лаллана
АП
11
Эван Фергюсон
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Хендерсон
2
Андерсен
6
Гехи
26
Ричардс
3
Митчелл
17
Клайн
8
Лерма
19
Хьюз
17
Олисе
10
Айю
14
Матета
3-1-3-2-1
1
Вербрюгген
6
ван Хеке
5
Данк
44
Игор
8
Хиншелвуд
20
Балеба
6
Гилмор
13
Гросс
7
Адингра
22
Митома
9
Педро
19
Хьюз
4
Озо
4
Озо
19
Хьюз
10
Айю
10
Эзе
10
Эзе
10
Айю
22
Митома
7
Модер
7
Модер
22
Митома
20
Балеба
10
Буонанотте
10
Буонанотте
20
Балеба
8
Хиншелвуд
10
Лаллана
10
Лаллана
8
Хиншелвуд
7
Адингра
18
Уэлбек
18
Уэлбек
7
Адингра
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Брайтон
31
Реми Мэттьюз
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
44
Хайро Ридевальд
ОП
8
Науиру Ахамада
ЦП
26
Матеус Франка
АП
7
Малколм Эбиовей
ПВ
Главный тренер
Рой Ходжсон
23
Джейсон Стил
ВР
19
Ли Кавана
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
31
Реми Мэттьюз
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
44
Хайро Ридевальд
ОП
8
Науиру Ахамада
ЦП
26
Матеус Франка
АП
7
Малколм Эбиовей
ПВ
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
19
Ли Кавана
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Кристал Пэлас - Брайтон
5
2
Всего ударов по воротам
11
18
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
3
1
Нарушения
12
11
Офсайды
1
2
Количество передач
385
737
Сейвы
5
2
Точность передач %
78
91
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
10
10
Удары из-за пределов штрафной
1
8
xG (ожидаемые голы)
1.36
1.15
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
2 : 1
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
4 : 0
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Джон Брукс
(Лестершир)
Стадион:
Селхарст Парк
Новости команд
Все
Кристал Пэлас
Брайтон
«Монако» и еще 2 клуба обеспечили себе выход в плей-офф Лиги конференций
14:10
Захарян нанес 2 удара по воротам в 1-й за почти 1000 дней игре еврокубков, где он вышел в старте
11:59
1
Захарян попал в основу на матч еврокубков впервые за почти 1000 дней
Вчера, 22:31
2
«Кристал Пэлас» – «Реал Сосьедад»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 20:21
«Брайтон» – «Университатя»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:39
Захарян нанес 2 удара по воротам в 1-й за почти 1000 дней игре еврокубков, где он вышел в старте
11:59
1
Захарян попал в основу на матч еврокубков впервые за почти 1000 дней
Вчера, 22:31
2
«Кристал Пэлас» – «Реал Сосьедад»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 20:21
Лига Европы: шансы «Кристал Пэлас» и «Реал Сосьедад» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«Ковентри» – «Кристал Пэлас»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Монако» и еще 2 клуба обеспечили себе выход в плей-офф Лиги конференций
14:10
«Брайтон» – «Университатя»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:39
Лига Конференций: шансы «Брайтона» и «Университати Крайова» на победу в матче 4-го тура
25 ноября
«Бавария» нашла усиление за 100 миллионов в другом клубе Бундеслиги
21 ноября
4
АПЛ: шансы «Халла» и «Брайтона» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+