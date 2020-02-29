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АПЛ 2026/2027
Брайтон - Кристал Пэлас
Брайтон - Кристал Пэлас: обзор матча 29 февраля 2020
Брайтон
29.02.2020, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 28 тур
0 : 1
Завершен
Кристал Пэлас
70'
Ж. Айю
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брайтон - Кристал Пэлас
87'
Замена
Д. Тосун
️️️️
К. Бентеке
Замена
С. Альсате
️️️️
И. Биссума
82'
Замена
А. Джаханбакш
️️️️
М. Монтойя
78'
70'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Айю
Пас отдал
К. Бентеке
Замена
Г. Мюррэй
️️️️
С. Мач
66'
Желтая карточка
М. Монтойя
57'
46'
Замена
Х. Ридевальд
️️️️
Д. МакКарти
33'
Желтая карточка
К. Бентеке
Желтая карточка
Э. Скелотто
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
13
Мэтью Райан
ВР
33
Дэн Берн
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
28
Ив Биссума
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
13
Аарон Муй
ЦП
19
Леандро Троссард
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Брайтон
27
Дэвид Баттон
ВР
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
7
Стивен Альсате
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
19
Лука Миливойевич
ЦП
7
Макс Майер
АП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
4-4-1-1
13
Райан
33
Берн
4
Уэбстер
5
Данк
33
Монтойя
28
Биссума
13
Муй
19
Троссард
24
Проппер
7
Мач
11
Мопе
4-1-2-1-2
13
Гуаита
25
Уорд
24
Данн
24
Кэхилл
15
ван Анхолт
8
Куяте
16
МакКарти
11
МакАртур
10
Заа
20
Бентеке
10
Айю
28
Биссума
7
Альсате
7
Альсате
28
Биссума
33
Монтойя
11
Джаханбакш
11
Джаханбакш
33
Монтойя
7
Мач
39
Мюррэй
39
Мюррэй
7
Мач
16
МакКарти
44
Ридевальд
44
Ридевальд
16
МакКарти
20
Бентеке
23
Тосун
23
Тосун
20
Бентеке
Остались в запасе
Брайтон
Кристал Пэлас
27
Дэвид Баттон
ВР
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
Главный тренер
Грэм Поттер
13
Уэйн Хеннесси
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
19
Лука Миливойевич
ЦП
7
Макс Майер
АП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
27
Дэвид Баттон
ВР
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
19
Лука Миливойевич
ЦП
7
Макс Майер
АП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Главный тренер
Грэм Поттер
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Брайтон - Кристал Пэлас
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Стадион:
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