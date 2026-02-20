Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Атлетико» – «Эспаньол»: прогноз и ставки на матч 21 февраля 2026 с коэффициентом 1.67

20 февраля 2026 8:45
Атлетико - Эспаньол
21 февр. 2026, суббота 23:00 | Испания. Примера, 25 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Тотал больше 2.5
Сделать ставку

Матч 25 тура Ла Лиги сводит команды из верхней части таблицы: «Атлетико» идет 4-м (45 очков после 24 туров), «Эспаньол» – 6-й (35 очков). При этом обе команды подходят к игре на неприятных сериях: мадридцы не выигрывают три матча подряд, а каталонцы – уже семь. По текущим цифрам логично ждать результативную встречу: обе команды стабильно забивают, но у «Эспаньола» заметные проблемы в обороне.

«Атлетико»

Поражение 0:3 от «Райо Вальекано» – болезненный сигнал, но атака продолжает давать объем: 12 голов в последних пяти матчах (2.4 в среднем), а в трех последних турах Ла Лиги «Атлетико» обязательно забивал. Лидер по результативности – Хулиан Альварес (13 голов в 38 матчах). В то же время оборона не выглядит безошибочной: 7 пропущенных за пять игр и средние 1.4 пропущенного на этом отрезке.

«Эспаньол»

«Эспаньол» увяз в серии без побед (7 матчей), но по голам команда держится: забивает в четырех турах подряд. Основная проблема – оборона: 13 пропущенных в последних пяти матчах (2.6 в среднем) и серия из 8 игр с пропущенными мячами в Ла Лиге. При таком фоновом рисунке даже при неплохой результативности набрать очки в гостях у «Атлетико» будет сложно.

Факты о командах

«Атлетико»

  • 4 место, 45 очков после 24 туров
  • Не может выиграть в 3 последних матчах Ла Лиги
  • Забивает в 3 последних турах чемпионата
  • 12 голов в последних 5 матчах (2.4 в среднем)
  • 7 пропущенных в последних 5 матчах (1.4 в среднем)
  • Дома не проигрывает в 7 из 8 последних матчей Ла Лиги

«Эспаньол»

  • 6 место, 35 очков после 24 туров
  • Не выигрывает в 7 последних матчах Ла Лиги
  • Забивает в 4 последних турах чемпионата
  • Пропускает в 8 последних матчах Ла Лиги
  • 13 пропущенных в последних 5 матчах (2.6 в среднем)

Прогноз на матч «Атлетико» – «Эспаньол»

С учетом формы обороны «Эспаньола» и атакующих цифр «Атлетико» логично ожидать давления хозяев и моментов у ворот гостей. При этом статистика очных встреч подсказывает, что «Эспаньол» часто цепляется за голы против этого соперника (забивал в 9 из 11 последних матчей), а у «Атлетико» на отрезке есть пропущенные практически в каждом втором матче. Поэтому наиболее читаемый сценарий – преимущество мадридцев по исходу при «верховом» фоне по голам.

Рекомендованные ставки

  • Тотал больше 2.5 – 1.85
  • Победа «Атлетико»

1.85
Тотал больше 2.5
Сделать ставку
Автор: Рассказов Михаил
Испания. Примера Эспаньол Атлетико
Другие прогнозы
23.02.2026
14:00
1.48
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Александрия - Оболонь
Тотал меньше 2.5
23.02.2026
20:30
1.63
Италия. Серия А, 26 тур
Фиорентина - Пиза
«Фиорентина» победит
23.02.2026
22:00
1.60
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Фат - Аль-Охдуд
Победа «Аль-Фата»
23.02.2026
22:00
1.60
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Кадисия - Аль-Иттифак
Победа «Аль-Кадисии» + ТБ 2.5
23.02.2026
22:00
1.55
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Дамак - Аль-Ахли
Тотал больше 2.5
23.02.2026
22:00
1.80
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Шабаб - Аль-Рияд
Фора «Аль-Шабаба» (-1)
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 