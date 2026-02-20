Матч 25 тура Ла Лиги сводит команды из верхней части таблицы: «Атлетико» идет 4-м (45 очков после 24 туров), «Эспаньол» – 6-й (35 очков). При этом обе команды подходят к игре на неприятных сериях: мадридцы не выигрывают три матча подряд, а каталонцы – уже семь. По текущим цифрам логично ждать результативную встречу: обе команды стабильно забивают, но у «Эспаньола» заметные проблемы в обороне.

«Атлетико»

Поражение 0:3 от «Райо Вальекано» – болезненный сигнал, но атака продолжает давать объем: 12 голов в последних пяти матчах (2.4 в среднем), а в трех последних турах Ла Лиги «Атлетико» обязательно забивал. Лидер по результативности – Хулиан Альварес (13 голов в 38 матчах). В то же время оборона не выглядит безошибочной: 7 пропущенных за пять игр и средние 1.4 пропущенного на этом отрезке.

«Эспаньол»

«Эспаньол» увяз в серии без побед (7 матчей), но по голам команда держится: забивает в четырех турах подряд. Основная проблема – оборона: 13 пропущенных в последних пяти матчах (2.6 в среднем) и серия из 8 игр с пропущенными мячами в Ла Лиге. При таком фоновом рисунке даже при неплохой результативности набрать очки в гостях у «Атлетико» будет сложно.

Факты о командах

«Атлетико»

4 место, 45 очков после 24 туров

Не может выиграть в 3 последних матчах Ла Лиги

Забивает в 3 последних турах чемпионата

12 голов в последних 5 матчах (2.4 в среднем)

7 пропущенных в последних 5 матчах (1.4 в среднем)

Дома не проигрывает в 7 из 8 последних матчей Ла Лиги

«Эспаньол»

6 место, 35 очков после 24 туров

Не выигрывает в 7 последних матчах Ла Лиги

Забивает в 4 последних турах чемпионата

Пропускает в 8 последних матчах Ла Лиги

13 пропущенных в последних 5 матчах (2.6 в среднем)

Прогноз на матч «Атлетико» – «Эспаньол»

С учетом формы обороны «Эспаньола» и атакующих цифр «Атлетико» логично ожидать давления хозяев и моментов у ворот гостей. При этом статистика очных встреч подсказывает, что «Эспаньол» часто цепляется за голы против этого соперника (забивал в 9 из 11 последних матчей), а у «Атлетико» на отрезке есть пропущенные практически в каждом втором матче. Поэтому наиболее читаемый сценарий – преимущество мадридцев по исходу при «верховом» фоне по голам.

