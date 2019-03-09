Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Кристал Пэлас - Брайтон
Кристал Пэлас - Брайтон: обзор матча 09 марта 2019
Кристал Пэлас
09.03.2019, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 30 тур
1 : 2
Завершен
Брайтон
50'
Л. Миливойевич (П)
19'
Г. Мюррэй
74'
А. Кноккарт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Брайтон
90'
+3
Желтая карточка
Бернардо
90'
+2
Желтая карточка
М. Райан
Желтая карточка
С. Данн
89'
74'
ГОЛ! 1:2!
А. Кноккарт
Пас отдал
Д. Стивенс
70'
Желтая карточка
Г. Мюррэй
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Л. Миливойевич
50'
24'
Желтая карточка
М. Монтойя
19'
ГОЛ! 0:1!
Г. Мюррэй
Пас отдал
Л. Данк
1'
Желтая карточка
А. Кноккарт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
11
Джеймс МакАртур
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Брайтон
13
Мэтью Райан
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
28
Ив Биссума
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
25
Джоэл Уорд
ПЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
8
Шейку Куяте
ОП
7
Макс Майер
АП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Брайтон
27
Дэвид Баттон
ВР
33
Дэн Берн
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
21
Хосе Искьердо
ЛВ
7
Бирам Каял
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
9
Юрген Локадия
ЦФ
4-3-2-1
13
Гуаита
15
ван Анхолт
5
Томкинс
24
Данн
29
Ван-Биссака
27
Шлупп
19
Миливойевич
11
МакАртур
10
Заа
25
Таунсенд
44
Батшуайи
4-3-2-1
13
Райан
33
Монтойя
5
Данк
25
Даффи
13
Бернардо
28
Биссума
16
Стивенс
24
Проппер
11
Джаханбакш
93
Кноккарт
39
Мюррэй
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Брайтон
1
Хулиан Сперони
ВР
25
Джоэл Уорд
ПЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
8
Шейку Куяте
ОП
7
Макс Майер
АП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
7
Солли Мач
ПВ
21
Хосе Искьердо
ЛВ
27
Дэвид Баттон
ВР
33
Дэн Берн
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
7
Бирам Каял
ЦП
9
Юрген Локадия
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Остались в запасе
1
Хулиан Сперони
ВР
25
Джоэл Уорд
ПЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
8
Шейку Куяте
ОП
7
Макс Майер
АП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Остались в запасе
7
Солли Мач
ПВ
21
Хосе Искьердо
ЛВ
27
Дэвид Баттон
ВР
33
Дэн Берн
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
7
Бирам Каял
ЦП
9
Юрген Локадия
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Крис Хьютон
Статистика матча Кристал Пэлас - Брайтон
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Селхарст Парк
Новости команд
Все
Кристал Пэлас
Брайтон
«Бавария» нашла усиление за 100 миллионов в другом клубе Бундеслиги
13:50
1
АПЛ: шансы «Халла» и «Брайтона» на победу в матче 11-го тура
08:57
АПЛ: шансы «Ковентри» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:08
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
Экс-тренер «Тоттенхэма» Франк нашел новую работу в АПЛ
17 ноября
АПЛ: шансы «Ковентри» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:08
Экс-тренер «Тоттенхэма» Франк нашел новую работу в АПЛ
17 ноября
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Манчестер Юнайтед» выбирает между тремя форвардами с опытом АПЛ
7 ноября
3
«Бавария» нашла усиление за 100 миллионов в другом клубе Бундеслиги
13:50
1
АПЛ: шансы «Халла» и «Брайтона» на победу в матче 11-го тура
08:57
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Брайтон» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Брайтона» и «Брентфорда» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+