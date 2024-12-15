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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Брайтон - Кристал Пэлас
Брайтон - Кристал Пэлас: обзор матча 15 декабря 2024
Брайтон
15.12.2024, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 16 тур
1 : 3
Завершен
Кристал Пэлас
87'
М. Гехи (АГ)
27'
Т. Чалоба
33'
И. Сарр
82'
И. Сарр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брайтон - Кристал Пэлас
90'
+2
Замена
Д. Девенни
️️️️
И. Сарр
Замена
М. Виффер
️️️️
К. Балеба
88'
ГОЛ в свои ворота! 1:3!
М. Гехи
87'
85'
Замена
Н. Клайн
️️️️
Т. Митчелл
85'
Замена
Ш. Дукур
️️️️
У. Хьюз
82'
ГОЛ! 0:3!
И. Сарр
Пас отдал
Э. Нкетиа
79'
Желтая карточка
И. Сарр
Замена
Б. Груда
️️️️
Я. Аяри
72'
Замена
Э. Фергюсон
️️️️
Ж. Рюттер
72'
Замена
С. Адингра
️️️️
Я. Минте
72'
69'
Желтая карточка
Д. Хендерсон
60'
Замена
Э. Нкетиа
️️️️
Ж. Матета
60'
Замена
Д. Камада
️️️️
Э. Эзе
51'
Желтая карточка
Д. Муньос
Замена
Х. Энкисо
️️️️
Т. Лэмпти
46'
45'
+4
Желтая карточка
М. Гехи
Желтая карточка
Л. Данк
45'
+1
33'
ГОЛ! 0:2!
И. Сарр
Пас отдал
Т. Митчелл
27'
ГОЛ! 0:1!
Т. Чалоба
Пас отдал
И. Сарр
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
1
Барт Вербрюгген
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
5
Льюис Данк
(К)
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
22
Каору Митома
ЛВ
20
Карлос Балеба
ЦП
26
Ясин Аяри
ЦП
11
Янкуба Минте
ПВ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
9
Жуан Педро
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
99
Трево Чалоба
ЦЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
6
Марк Гехи
(К)
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
19
Уилл Хьюз
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
7
Исмаила Сарр
ПВ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
44
Игор
ЦЗ
15
Руайри Макконвилл
ЦЗ
7
Симон Адингра
ЛВ
7
Якуб Модер
ЦП
27
Матс Виффер
ЦП
10
Хулио Энкисо
ПВ
10
Брайан Груда
ПВ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Кристал Пэлас
30
Мэтт Тернер
ВР
58
Калеб Кпорха
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
28
Шейк Дукур
ОП
13
Джастин Девенни
ЦП
18
Даичи Камада
АП
19
Asher Agbinone
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
4-2-2-2
1
Вербрюгген
2
Эступиньян
6
ван Хеке
5
Данк
48
Лэмпти
20
Балеба
26
Аяри
22
Митома
11
Минте
9
Педро
10
Рюттер
3-2-2-2-1
1
Хендерсон
99
Чалоба
5
Лакруа
6
Гехи
27
Муньос
3
Митчелл
19
Хьюз
8
Лерма
7
Сарр
10
Эзе
14
Матета
20
Балеба
27
Виффер
27
Виффер
20
Балеба
11
Минте
7
Адингра
7
Адингра
11
Минте
48
Лэмпти
10
Энкисо
10
Энкисо
48
Лэмпти
26
Аяри
10
Груда
10
Груда
26
Аяри
10
Рюттер
11
Фергюсон
11
Фергюсон
10
Рюттер
3
Митчелл
17
Клайн
17
Клайн
3
Митчелл
19
Хьюз
28
Дукур
28
Дукур
19
Хьюз
7
Сарр
13
Девенни
13
Девенни
7
Сарр
10
Эзе
18
Камада
18
Камада
10
Эзе
14
Матета
9
Нкетиа
9
Нкетиа
14
Матета
Остались в запасе
Брайтон
Кристал Пэлас
23
Джейсон Стил
ВР
44
Игор
ЦЗ
15
Руайри Макконвилл
ЦЗ
7
Якуб Модер
ЦП
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
30
Мэтт Тернер
ВР
58
Калеб Кпорха
ЦЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
19
Asher Agbinone
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
44
Игор
ЦЗ
15
Руайри Макконвилл
ЦЗ
7
Якуб Модер
ЦП
Остались в запасе
30
Мэтт Тернер
ВР
58
Калеб Кпорха
ЦЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
19
Asher Agbinone
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Брайтон - Кристал Пэлас
1
4
Всего ударов по воротам
17
13
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
8
5
Нарушения
11
15
Офсайды
1
1
Количество передач
562
310
Сейвы
2
5
Точность передач %
87
73
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
8
3
Удары из пределов штрафной
9
11
Удары из-за пределов штрафной
8
2
xG (ожидаемые голы)
0.81
2.4
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Борнмут
- : -
02.12.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
0 : 1
29.11.2026
Ньюкасл
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
4 : 0
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Челси
- : -
02.12.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
2 : 3
29.11.2026
Халл Сити
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
2 : 1
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Фалмер
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