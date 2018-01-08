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Расписание матчей
Англия. Кубок
Брайтон - Кристал Пэлас
Брайтон - Кристал Пэлас: обзор матча 08 января 2018
Брайтон
08.01.2018, понедельник, 22:45
Англия. Кубок, 1/32 финала
2 : 1
Завершен
Кристал Пэлас
25'
Д. Стивенс
87'
Г. Мюррэй
69'
Б. Сако
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Брайтон - Кристал Пэлас
89'
Желтая карточка
Х. Ридевальд
ГОЛ! 2:1!
Г. Мюррэй
Пас отдал
У. Хюнемайер
87'
69'
ГОЛ! 1:1!
Б. Сако
ГОЛ! 1:0!
Д. Стивенс
25'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
23
Тим Крул
ВР
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
21
Хосе Искьердо
ЛВ
7
Бирам Каял
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
37
Исайя Браун
ЦФ
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
44
Хайро Ридевальд
ОП
29
Йоан Кабай
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Главный тренер
Томас Франк
Брайтон
85
Ники Мяенпяя
ВР
5
Льюис Данк
ЦЗ
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
24
Дэйви Проппер
ЦП
38
Иржи Скалак
ЦП
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
27
Папе Суаре
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
19
Лука Миливойевич
ЦП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
11
Салли Кайкай
ЦФ
3-3-2-2
23
Крул
2
Хюнемайер
6
Голдсон
13
Бонг
7
Каял
18
Скелотто
16
Стивенс
21
Искьердо
7
Мач
10
Хемед
37
Браун
4-1-4-1
13
Хеннесси
27
Фосу-Менса
16
Келли
17
Делэйни
15
ван Анхолт
44
Ридевальд
29
Кабай
11
МакАртур
20
Сако
27
Шлупп
25
Таунсенд
Остались в запасе
Брайтон
Кристал Пэлас
85
Ники Мяенпяя
ВР
5
Льюис Данк
ЦЗ
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
24
Дэйви Проппер
ЦП
38
Иржи Скалак
ЦП
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
1
Хулиан Сперони
ВР
27
Папе Суаре
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
19
Лука Миливойевич
ЦП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
11
Салли Кайкай
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
85
Ники Мяенпяя
ВР
5
Льюис Данк
ЦЗ
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
24
Дэйви Проппер
ЦП
38
Иржи Скалак
ЦП
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Остались в запасе
1
Хулиан Сперони
ВР
27
Папе Суаре
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
19
Лука Миливойевич
ЦП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
11
Салли Кайкай
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Брайтон - Кристал Пэлас
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Стадион:
Фалмер
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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