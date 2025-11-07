Введите ваш ник на сайте
«Парма» – «Милан»: прогноз и ставки на матч 8 ноября с коэффициентом 1.75

07 ноября 2025 9:35
Парма - Милан
08 нояб. 2025, суббота 22:45 | Италия. Серия А, 11 тур
Перейти в онлайн матча
Победа «Милана»
8 ноября на стадионе «Эннио Тардини» состоится матч 11-го тура Серии А, в котором «Парма» примет «Милан». Команды находятся на противоположных полюсах турнирной таблицы: хозяева борются за выживание, а гости – за зону Лиги чемпионов. Обе команды провели напряжeнную серию игр, и очки им нужны по разным причинам.

«Парма»

Клуб находится в затяжном кризисе. После 10 туров у «Пармы» всего 7 очков и 16-я позиция. Команда не выигрывает в пяти матчах подряд, и в этот период забила лишь дважды. Главной проблемой остаeтся реализация: средний показатель голов – 0.4 за игру. Оборона также нестабильна – 6 пропущенных мячей за 5 встреч. Даже на своeм поле «Парма» не показывает убедительной игры, проиграв «Болонье» и сыграв вничью с «Комо».

«Милан»

Команда уверенно входит в число лидеров чемпионата. После 10 туров у «Милана» 21 очко и 3-е место. В последних 9 матчах команда не знает поражений. Несмотря на минимальный счeт в некоторых матчах, «Милан» стабильно забивает – в 4 играх подряд. За 5 последних туров команда отличилась 6 раз и пропустила всего 4. Показатели стабильности и баланса между линиями позволяют рассчитывать на успешную игру в гостях против нестабильной «Пармы».

Факты о командах

«Парма»

  • Не выигрывает в 5 матчах подряд
  • В среднем: 0.40 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Всего 2 гола за 5 матчей
  • Поражения от «Ромы» и «Болоньи» с разницей в 2 мяча

«Милан»

  • Не проигрывает в 9 матчах подряд
  • В среднем: 1.20 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • 4 матча подряд с голами
  • Победа над «Ромой» (1:0) в прошлом туре

Личные встречи
17% (4)
26% (6)
57% (13)
29
Забитых мячей
47
1.26
В среднем за матч
2.04
4:2
Крупнейшая победа
5:4
Самый результативный матч:  4:5
Самая крупная ничья:  2:2
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
2 : 2
08.11.2025
Милан
Италия. Серия А, 22 тур
Милан
3 : 2
26.01.2025
Парма
Италия. Серия А, 2 тур
Парма
2 : 1
24.08.2024
Милан
Италия. Серия А, 30 тур
Парма
1 : 3
10.04.2021
Милан
Италия. Серия А, 11 тур
Милан
2 : 2
13.12.2020
Парма
Италия. Серия А, 33 тур
Милан
3 : 1
15.07.2020
Парма
Италия. Серия А, 14 тур
Парма
0 : 1
01.12.2019
Милан
Италия. Серия А, 33 тур
Парма
1 : 1
20.04.2019
Милан
Италия. Серия А, 14 тур
Милан
2 : 1
02.12.2018
Парма
Италия. Серия А, 21 тур
Милан
3 : 1
01.02.2015
Парма
Италия. Серия А, 2 тур
Парма
4 : 5
14.09.2014
Милан
Италия. Серия А, 28 тур
Милан
2 : 4
16.03.2014
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
3 : 2
27.10.2013
Милан
Италия. Серия А, 25 тур
Милан
2 : 1
15.02.2013
Парма
Италия. Серия А, 6 тур
Парма
1 : 1
29.09.2012
Милан
Италия. Серия А, 28 тур
Парма
0 : 2
17.03.2012
Милан
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
4 : 1
26.10.2011
Парма
Италия. Серия А, 25 тур
Милан
4 : 0
12.02.2011
Парма
Италия. Серия А, 6 тур
Парма
0 : 1
02.10.2010
Милан
Италия. Серия А, 30 тур
Парма
1 : 0
24.03.2010
Милан
Италия. Серия А, 11 тур
Милан
2 : 0
31.10.2009
Парма
Италия. Серия А, 23 тур
Парма
0 : 0
16.02.2008
Милан
Италия. Серия А, 4 тур
Милан
1 : 1
22.09.2007
Парма
Показать все

Прогноз на матч

Форма «Милана» на порядок стабильнее. Команда демонстрирует чeткую игру в обороне и результативность в атаке. «Парма» же пребывает в кризисе и слабо реализует моменты. Даже при поддержке своих трибун шансов прервать неудачную серию у хозяев немного. В то же время «Милан» не относится к гиперрезультативным командам, поэтому разгрома ожидать не стоит. Вероятен контроль со стороны гостей и победа с минимальным перевесом.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Милана» – коэффициент 1.75
  • Индивидуальный тотал «Пармы» меньше 1.0 – коэффициент 1.80

Победа «Милана»
Автор: Орлов Максим
Италия. Серия А Милан Парма
