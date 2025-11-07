8 ноября на стадионе «Эннио Тардини» состоится матч 11-го тура Серии А, в котором «Парма» примет «Милан». Команды находятся на противоположных полюсах турнирной таблицы: хозяева борются за выживание, а гости – за зону Лиги чемпионов. Обе команды провели напряжeнную серию игр, и очки им нужны по разным причинам.
«Парма»
Клуб находится в затяжном кризисе. После 10 туров у «Пармы» всего 7 очков и 16-я позиция. Команда не выигрывает в пяти матчах подряд, и в этот период забила лишь дважды. Главной проблемой остаeтся реализация: средний показатель голов – 0.4 за игру. Оборона также нестабильна – 6 пропущенных мячей за 5 встреч. Даже на своeм поле «Парма» не показывает убедительной игры, проиграв «Болонье» и сыграв вничью с «Комо».
«Милан»
Команда уверенно входит в число лидеров чемпионата. После 10 туров у «Милана» 21 очко и 3-е место. В последних 9 матчах команда не знает поражений. Несмотря на минимальный счeт в некоторых матчах, «Милан» стабильно забивает – в 4 играх подряд. За 5 последних туров команда отличилась 6 раз и пропустила всего 4. Показатели стабильности и баланса между линиями позволяют рассчитывать на успешную игру в гостях против нестабильной «Пармы».
Факты о командах
«Парма»
- Не выигрывает в 5 матчах подряд
- В среднем: 0.40 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
- Всего 2 гола за 5 матчей
- Поражения от «Ромы» и «Болоньи» с разницей в 2 мяча
«Милан»
- Не проигрывает в 9 матчах подряд
- В среднем: 1.20 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
- 4 матча подряд с голами
- Победа над «Ромой» (1:0) в прошлом туре
Прогноз на матч
Форма «Милана» на порядок стабильнее. Команда демонстрирует чeткую игру в обороне и результативность в атаке. «Парма» же пребывает в кризисе и слабо реализует моменты. Даже при поддержке своих трибун шансов прервать неудачную серию у хозяев немного. В то же время «Милан» не относится к гиперрезультативным командам, поэтому разгрома ожидать не стоит. Вероятен контроль со стороны гостей и победа с минимальным перевесом.
Рекомендованные ставки:
- Победа «Милана» – коэффициент 1.75
- Индивидуальный тотал «Пармы» меньше 1.0 – коэффициент 1.80