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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Парма
Милан - Парма: обзор матча 12 февраля 2011
Милан
12.02.2011, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 25 тур
4 : 0
Завершен
Парма
8'
К. Зеедорф
17'
А. Кассано
62'
Робиньо
65'
Робиньо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Парма
Замена
Д. Галлоппа
️️️️
Б. Джемаили
Замена
Анжело
️️️️
С. Джовинко
Замена
В. Божинов
️️️️
Э. Креспо
Замена
Пато
️️️️
З. Ибрагимович
ГОЛ! 4:0!
Робиньо
Пас отдал
З. Ибрагимович
Замена
М. Фламини
️️️️
Д. Гаттузо
ГОЛ! 3:0!
Робиньо
Пас отдал
З. Ибрагимович
Замена
Робиньо
️️️️
К. Зеедорф
ГОЛ! 2:0!
А. Кассано
Пас отдал
Д. Гаттузо
17'
ГОЛ! 1:0!
К. Зеедорф
Пас отдал
З. Ибрагимович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
13
Алессандро Неста
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
30
Массимо Оддо
ПЗ
21
Александер Меркель
ЛП
6
Марк ван Боммел
ОП
10
Кларенс Зеедорф
АП
8
Дженнаро Гаттузо
ПП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
99
Антонио Кассано
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
5
Кристиан Дзаккардо
ЛЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
24
Массимо Пачи
ПЗ
21
Блерим Джемаили
ЦП
80
Франческо Валиани
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
9
Эрнан Креспо
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Милан
32
Марко Амелия
ВР
18
Марек Янкуловски
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
20
Матье Фламини
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
70
Робиньо
ЦФ
12
Пато
ЦФ
Парма
1
Никола Паварини
ВР
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
6
Анжело
ПП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
86
Валерий Божинов
ЦФ
4-1-2-1-2
32
Аббьяти
7
Антонини
13
Неста
3
Силва
30
Оддо
6
ван Боммел
21
Меркель
8
Гаттузо
10
Зеедорф
99
Кассано
11
Ибрагимович
4-3-3
83
Миранте
24
Пачи
18
Гобби
6
Лукарелли
5
Дзаккардо
87
Кандрева
80
Валиани
21
Джемаили
11
Амаури
9
Креспо
21
Джовинко
8
Гаттузо
20
Фламини
20
Фламини
8
Гаттузо
10
Зеедорф
70
Робиньо
70
Робиньо
10
Зеедорф
11
Ибрагимович
12
Пато
12
Пато
11
Ибрагимович
21
Джемаили
14
Галлоппа
14
Галлоппа
21
Джемаили
21
Джовинко
6
Анжело
6
Анжело
21
Джовинко
9
Креспо
86
Божинов
86
Божинов
9
Креспо
Остались в запасе
Милан
Парма
32
Марко Амелия
ВР
18
Марек Янкуловски
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
1
Никола Паварини
ВР
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Остались в запасе
32
Марко Амелия
ВР
18
Марек Янкуловски
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
Остались в запасе
1
Никола Паварини
ВР
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Паскуале Марино
Статистика матча Милан - Парма
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 19:55 (прямая)
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