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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Милан
Парма - Милан: обзор матча 17 марта 2012
Парма
17.03.2012, суббота, 21:00
Италия. Серия А, 28 тур
0 : 2
Завершен
Милан
17'
З. Ибрагимович (П)
55'
У. Эмануэльсон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Милан
Желтая карточка
С. Мунтари
Замена
Д. Гаттузо
️️️️
С. Мунтари
Травма
С. Окака-Чука
Замена
А. Аквилани
️️️️
У. Эмануэльсон
Замена
М. Лопес
️️️️
С. Эль-Шаарави
Замена
С. Окака-Чука
️️️️
С. Морроне
Травма
Д. Мусаччи
Замена
Ф. Валиани
️️️️
Д. Биабиани
Желтая карточка
Л. Антонини
ГОЛ! 0:2!
У. Эмануэльсон
Желтая карточка
Г. Палетта
Замена
Д. Мусаччи
️️️️
М. Марига
Травма
М. Марига
17'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
З. Ибрагимович
Желтая карточка
К. Дзаккардо
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
10
Хайме Вальдес
ЛЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
14
Джонатан Биабиани
ЛП
4
Стефано Морроне
ЦП
31
Макдональд Марига
ЦП
2
Жонатан
ПП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
19
Джанлука Дзамбротта
ПЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЛВ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
4
Салли Мунтари
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
90
Массимо Амброзини
ЦП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Парма
1
Никола Паварини
ВР
19
Стефано Феррарио
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
22
Джанлука Мусаччи
ЦП
80
Франческо Валиани
ПП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Милан
32
Марко Амелия
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
20
Альберто Аквилани
ЦП
8
Дженнаро Гаттузо
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
4-4-2
83
Миранте
10
Вальдес
29
Палетта
6
Лукарелли
5
Дзаккардо
14
Биабиани
4
Морроне
31
Марига
2
Жонатан
21
Джовинко
10
Флоккари
4-3-2-1
32
Аббьяти
19
Дзамбротта
23
Бонера
3
Силва
7
Антонини
4
Мунтари
23
Ночерино
90
Амброзини
18
Эмануэльсон
92
Эль-Шаарави
11
Ибрагимович
31
Марига
22
Мусаччи
22
Мусаччи
31
Марига
14
Биабиани
80
Валиани
80
Валиани
14
Биабиани
4
Морроне
77
Окака-Чука
77
Окака-Чука
4
Морроне
18
Эмануэльсон
20
Аквилани
20
Аквилани
18
Эмануэльсон
4
Мунтари
8
Гаттузо
8
Гаттузо
4
Мунтари
92
Эль-Шаарави
11
Лопес
11
Лопес
92
Эль-Шаарави
Остались в запасе
Парма
Милан
1
Никола Паварини
ВР
19
Стефано Феррарио
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
Главный тренер
Роберто Донадони
32
Марко Амелия
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
1
Никола Паварини
ВР
19
Стефано Феррарио
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
Остались в запасе
32
Марко Амелия
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Парма - Милан
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
Эннио Тардини
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 20:55 (прямая)
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