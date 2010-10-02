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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Милан
Парма - Милан: обзор матча 02 октября 2010
Парма
02.10.2010, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 6 тур
0 : 1
Завершен
Милан
26'
А. Пирло
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Милан
Желтая карточка
М. Пачи
+1
Желтая карточка
К. Аббьяти
Желтая карточка
К. Боатенг
Замена
К. Боатенг
️️️️
Д. Гаттузо
Желтая карточка
З. Ибрагимович
Замена
Пато
️️️️
Робиньо
Замена
И. Абате
️️️️
Л. Антонини
Травма
Л. Антонини
Замена
В. Божинов
️️️️
Анжело
Замена
Б. Джемаили
️️️️
С. Морроне
Травма
С. Морроне
Замена
Ф. Валиани
️️️️
А. Кандрева
ГОЛ! 0:1!
А. Пирло
Пас отдал
К. Зеедорф
Желтая карточка
Д. Гаттузо
Желтая карточка
Л. Антонини
Желтая карточка
Анжело
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
13
Лука Антонелли
ЛЗ
24
Массимо Пачи
(К)
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
0
Фернандо Маркес
ЛП
4
Стефано Морроне
ОП
18
Массимо Гобби
ЦП
6
Анжело
ПП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Эрнан Креспо
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
13
Алессандро Неста
ЦЗ
19
Джанлука Дзамбротта
ПЗ
10
Кларенс Зеедорф
ЛП
21
Андреа Пирло
ЦП
8
Дженнаро Гаттузо
(К)
ПП
49
Роналдиньо
ЛФ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
70
Робиньо
РФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Парма
1
Никола Паварини
ВР
26
Марко Пизано
ЛЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
21
Блерим Джемаили
ЦП
80
Франческо Валиани
ПП
86
Валерий Божинов
ЦФ
Милан
32
Марко Амелия
ВР
33
Марио Йепес
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
20
Матье Фламини
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
12
Пато
ЦФ
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
4-1-4-1
83
Миранте
13
Антонелли
24
Пачи
6
Лукарелли
5
Дзаккардо
4
Морроне
0
Маркес
6
Анжело
18
Гобби
87
Кандрева
9
Креспо
4-3-3
32
Аббьяти
19
Дзамбротта
3
Силва
13
Неста
7
Антонини
8
Гаттузо
21
Пирло
10
Зеедорф
70
Робиньо
11
Ибрагимович
49
Роналдиньо
4
Морроне
21
Джемаили
21
Джемаили
4
Морроне
87
Кандрева
80
Валиани
80
Валиани
87
Кандрева
6
Анжело
86
Божинов
86
Божинов
6
Анжело
7
Антонини
20
Абате
20
Абате
7
Антонини
8
Гаттузо
27
Боатенг
27
Боатенг
8
Гаттузо
70
Робиньо
12
Пато
12
Пато
70
Робиньо
Остались в запасе
Парма
Милан
1
Никола Паварини
ВР
26
Марко Пизано
ЛЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
Главный тренер
Паскуале Марино
32
Марко Амелия
ВР
33
Марио Йепес
ЦЗ
20
Матье Фламини
ЦП
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
1
Никола Паварини
ВР
26
Марко Пизано
ЛЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
Остались в запасе
32
Марко Амелия
ВР
33
Марио Йепес
ЦЗ
20
Матье Фламини
ЦП
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Парма - Милан
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Эннио Тардини
Где смотреть матч:
"Спорт-Плюс" 22:40 (прямая)
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