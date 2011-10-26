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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Парма
Милан - Парма: обзор матча 26 октября 2011
Милан
26.10.2011, среда, 22:45
Италия. Серия А, 9 тур
4 : 1
Завершен
Парма
27'
А. Ночерино
29'
А. Ночерино
72'
З. Ибрагимович
90+1'
А. Ночерино
75'
С. Джовинко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Парма
ГОЛ! 4:1!
А. Ночерино
Пас отдал
А. Кассано
+1
Замена
Ф. Мексес
️️️️
И. Абате
ГОЛ! 3:1!
С. Джовинко
Замена
Робиньо
️️️️
З. Ибрагимович
ГОЛ! 3:0!
З. Ибрагимович
Пас отдал
А. Кассано
Замена
Г. Пелле
️️️️
Ф. Модесто
Замена
У. Эмануэльсон
️️️️
А. Аквилани
Замена
А. Жадид
️️️️
Н. Обиора
Желтая карточка
К. Боатенг
Замена
Д. Биабиани
️️️️
Ф. Валиани
Желтая карточка
А. Ночерино
ГОЛ! 2:0!
А. Ночерино
ГОЛ! 1:0!
А. Ночерино
Пас отдал
З. Ибрагимович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
90
Массимо Амброзини
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
20
Альберто Аквилани
ПП
99
Антонио Кассано
ЦФ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
18
Массимо Гобби
ЛЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
29
Рольф Фелчер
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
40
Нванкво Обиора
ОП
4
Стефано Морроне
ЦП
80
Франческо Валиани
ПП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
10
Хайме Вальдес
ЦФ
Главный тренер
Франко Коломба
Милан
30
Флавио Рома
ВР
19
Джанлука Дзамбротта
ЛЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
6
Марк ван Боммел
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
70
Робиньо
ЦФ
Парма
1
Никола Паварини
ВР
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
10
Абдерраззак Жадид
ЦП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
9
Грациано Пелле
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
9
Эрнан Креспо
ЦФ
4-3-1-2
32
Аббьяти
0
Тайво
3
Силва
23
Бонера
20
Абате
90
Амброзини
23
Ночерино
20
Аквилани
27
Боатенг
11
Ибрагимович
99
Кассано
4-1-3-2
83
Миранте
5
Дзаккардо
29
Палетта
29
Фелчер
18
Гобби
40
Обиора
80
Валиани
4
Морроне
32
Модесто
10
Вальдес
21
Джовинко
20
Абате
5
Мексес
5
Мексес
20
Абате
20
Аквилани
18
Эмануэльсон
18
Эмануэльсон
20
Аквилани
11
Ибрагимович
70
Робиньо
70
Робиньо
11
Ибрагимович
40
Обиора
10
Жадид
10
Жадид
40
Обиора
32
Модесто
9
Пелле
9
Пелле
32
Модесто
80
Валиани
14
Биабиани
14
Биабиани
80
Валиани
Остались в запасе
Милан
Парма
30
Флавио Рома
ВР
19
Джанлука Дзамбротта
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
6
Марк ван Боммел
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
1
Никола Паварини
ВР
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
9
Эрнан Креспо
ЦФ
Главный тренер
Франко Коломба
Остались в запасе
30
Флавио Рома
ВР
19
Джанлука Дзамбротта
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
6
Марк ван Боммел
ЦП
Остались в запасе
1
Никола Паварини
ВР
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
9
Эрнан Креспо
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Франко Коломба
Статистика матча Милан - Парма
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Кармине Руссо
(Нола)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Спорт Онлайн" 22:40 (прямая)
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