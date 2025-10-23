24 октября на домашнем стадионе состоится встреча 16-го тура Первой лиги, где «Арсенал Тула» примет «Урал». Хозяева подходят с серией ничьих и уверенной игрой дома, гости – в зоне лидеров и ищут стабильность после некоторых осечек. Матч важен для турнирного положения обеих команд.
«Арсенал Тула»
Арсенал Тула набрал 17 очков после 15 туров и занимает 12-е место. Команда не проигрывает в шести из восьми последних матчей и стабильно забивает в последних трeх играх. Лидером атак является Амур Калмыков (7 голов), который часто решает исходы в концовке. При этом оборона пропускает регулярно – девять матчей подряд с пропущенными голами.
«Урал»
Урал располагается выше в таблице – 27 очков после 14 туров и 3-я позиция. Команда имеет высокую результативность в отрезках, но пропускает достаточно много: в последних пяти матчах соперники забили уральцам девять мячей. В атаке выделяется Мартин Секулич (6 голов), а коллектив показывает прагматичную игру на выезде.
Факты о командах
«Арсенал Тула»
- Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей.
- В последних 5 играх забил 6 и пропустил 6.
- Забивает минимум в 3 последних матчах подряд.
«Урал»
- После 14 туров – 27 очков, 3-е место.
- В последних 5 матчах забил 5 и пропустил 9.
- На выезде команда чаще действует аккуратно и рассчитывает на контратаки.
Прогноз
Игра обещает быть тактически насыщенной. «Арсенал Тула» будет действовать активно дома, искать фланговые комбинации и стандарты, в то время как «Урал» постарается нейтрализовать инициативу и воспользоваться быстрыми выпадами. Оборонительные проблемы обеих команд повышают шансы на голы, но сила и мотивация гостей также велика. Ожидаю равный по кассовости матч с преимуществом «Урала» в реализации моментов и минимальным исходом в пользу гостей либо ничьей с голами.
- Победа «Урала» – коэффициент 2.00
- Обе команды забьют – коэффициент 1.80