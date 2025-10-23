Введите ваш ник на сайте
«Арсенал Тула» – «Урал»: прогноз и ставки на матч 24 октября с коэффициентом 1.95

23 октября 2025 10:19
Арсенал - Урал
24 окт. 2025, пятница 19:30 | Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Перейти в онлайн матча
1.95
Победа «Урала»
Сделать ставку

24 октября на домашнем стадионе состоится встреча 16-го тура Первой лиги, где «Арсенал Тула» примет «Урал». Хозяева подходят с серией ничьих и уверенной игрой дома, гости – в зоне лидеров и ищут стабильность после некоторых осечек. Матч важен для турнирного положения обеих команд.

«Арсенал Тула»

Арсенал Тула набрал 17 очков после 15 туров и занимает 12-е место. Команда не проигрывает в шести из восьми последних матчей и стабильно забивает в последних трeх играх. Лидером атак является Амур Калмыков (7 голов), который часто решает исходы в концовке. При этом оборона пропускает регулярно – девять матчей подряд с пропущенными голами.

«Урал»

Урал располагается выше в таблице – 27 очков после 14 туров и 3-я позиция. Команда имеет высокую результативность в отрезках, но пропускает достаточно много: в последних пяти матчах соперники забили уральцам девять мячей. В атаке выделяется Мартин Секулич (6 голов), а коллектив показывает прагматичную игру на выезде.

Факты о командах

«Арсенал Тула»

  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей.
  • В последних 5 играх забил 6 и пропустил 6.
  • Забивает минимум в 3 последних матчах подряд.

«Урал»

  • После 14 туров – 27 очков, 3-е место.
  • В последних 5 матчах забил 5 и пропустил 9.
  • На выезде команда чаще действует аккуратно и рассчитывает на контратаки.

Личные встречи
20% (4)
45% (9)
35% (7)
20
Забитых мячей
23
1
В среднем за матч
1.15
3:1
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  1:3
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. Первая лига, 25 тур
Урал
0 : 0
24.03.2025
Арсенал
Россия. Первая лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
16.09.2024
Урал
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Арсенал
1 : 2
21.05.2022
Урал
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Урал
2 : 0
27.09.2021
Арсенал
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Урал
2 : 0
04.04.2021
Арсенал
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Арсенал
1 : 0
18.10.2020
Урал
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Урал
1 : 3
15.07.2020
Арсенал
Россия. Кубок, 1/8 финала
Урал
2 : 2
30.10.2019
Арсенал
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 1
22.09.2019
Урал
Россия. Кубок, 1/2 финала
Арсенал
2 : 2
15.05.2019
Урал
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Арсенал
0 : 0
13.04.2019
Урал
Россия. Кубок, 1/2 финала
Урал
1 : 0
03.04.2019
Арсенал
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Урал
2 : 1
29.09.2018
Арсенал
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Урал
1 : 1
08.12.2017
Арсенал
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 2
14.08.2017
Урал
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Арсенал
2 : 0
10.03.2017
Урал
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Урал
1 : 1
28.08.2016
Арсенал
Товарищеские матчи,
Урал
1 : 1
25.02.2015
Арсенал
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Арсенал
1 : 2
29.11.2014
Урал
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Урал
1 : 0
24.10.2014
Арсенал
Показать все

Прогноз

Игра обещает быть тактически насыщенной. «Арсенал Тула» будет действовать активно дома, искать фланговые комбинации и стандарты, в то время как «Урал» постарается нейтрализовать инициативу и воспользоваться быстрыми выпадами. Оборонительные проблемы обеих команд повышают шансы на голы, но сила и мотивация гостей также велика. Ожидаю равный по кассовости матч с преимуществом «Урала» в реализации моментов и минимальным исходом в пользу гостей либо ничьей с голами.

  • Победа «Урала» – коэффициент 2.00
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.80

1.95
Победа «Урала»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Рассказов Михаил
Россия. PARI Первая лига Урал Арсенал
