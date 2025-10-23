24 октября на домашнем стадионе состоится встреча 16-го тура Первой лиги, где «Арсенал Тула» примет «Урал». Хозяева подходят с серией ничьих и уверенной игрой дома, гости – в зоне лидеров и ищут стабильность после некоторых осечек. Матч важен для турнирного положения обеих команд.

«Арсенал Тула»

Арсенал Тула набрал 17 очков после 15 туров и занимает 12-е место. Команда не проигрывает в шести из восьми последних матчей и стабильно забивает в последних трeх играх. Лидером атак является Амур Калмыков (7 голов), который часто решает исходы в концовке. При этом оборона пропускает регулярно – девять матчей подряд с пропущенными голами.

«Урал»

Урал располагается выше в таблице – 27 очков после 14 туров и 3-я позиция. Команда имеет высокую результативность в отрезках, но пропускает достаточно много: в последних пяти матчах соперники забили уральцам девять мячей. В атаке выделяется Мартин Секулич (6 голов), а коллектив показывает прагматичную игру на выезде.

Факты о командах

«Арсенал Тула»

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей.

В последних 5 играх забил 6 и пропустил 6.

Забивает минимум в 3 последних матчах подряд.

«Урал»

После 14 туров – 27 очков, 3-е место.

В последних 5 матчах забил 5 и пропустил 9.

На выезде команда чаще действует аккуратно и рассчитывает на контратаки.

Прогноз

Игра обещает быть тактически насыщенной. «Арсенал Тула» будет действовать активно дома, искать фланговые комбинации и стандарты, в то время как «Урал» постарается нейтрализовать инициативу и воспользоваться быстрыми выпадами. Оборонительные проблемы обеих команд повышают шансы на голы, но сила и мотивация гостей также велика. Ожидаю равный по кассовости матч с преимуществом «Урала» в реализации моментов и минимальным исходом в пользу гостей либо ничьей с голами.