18 октября на «Эстадио де ла Серамика» в Вильярреале пройдeт матч 9-го тура Ла Лиги между «Вильярреалом» и «Бетисом». Это встреча двух клубов из верхней части таблицы, которые демонстрируют яркий атакующий футбол и находятся в отличной форме.

«Вильярреал»

Команда идeт на третьем месте с 16 очками после восьми туров. В прошлом туре «жeлтая субмарина» уступила «Реалу» (1:3), но до этого шла без поражений четыре матча подряд. Команда уверенно действует в атаке – 8 голов в пяти последних встречах, при этом оборона не всегда надeжна: 7 пропущенных.Главный фактор успеха – коллективная игра в нападении, где особенно выделяется Таджон Бьюкенен с тремя голами. «Вильярреал» стабильно забивает дома и использует ширину поля, активно нагружая фланги.

«Бетис»

Клуб из Севильи находится на четвeртом месте с 15 очками и подходит к игре после трeх побед подряд. Последние результаты впечатляют – 11 забитых мячей при 4 пропущенных за пять встреч. В прошлом туре «Бетис» взял верх над «Эспаньолом» (2:1).Кучо Эрнандес стал лучшим бомбардиром команды (4 гола), а сам клуб демонстрирует уверенный контроль мяча и высокую реализацию. «Бетис» забивает в 16 матчах подряд и почти всегда действует первым номером.

Факты о командах

«Вильярреал»

Не проигрывает дома в 5 последних матчах

Забивает в 5 матчах подряд

В среднем: 1.6 забито, 1.4 пропущено (последние 5 игр)

16 очков и 3-е место после 8 туров

«Бетис»

Побеждает в 3 матчах подряд

Забивает в 28 матчах подряд

В среднем: 2.2 забито, 0.8 пропущено (последние 5 игр)

15 очков и 4-е место в таблице

Прогноз на матч «Вильярреал» – «Бетис»

Обе команды подходят к матчу в отличной форме и обладают сильными линиями атаки. «Вильярреал» силeн дома и часто играет первым номером, но допускает ошибки в защите, особенно против быстрых контратак. «Бетис» сейчас выглядит собраннее и увереннее в завершающей стадии, при этом способен навязать высокий темп.Игра обещает быть зрелищной и результативной: обе стороны стабильно забивают и не склонны к осторожному футболу. При равных шансах стоит ожидать голов с обеих сторон и активной борьбы в центре поля.

Рекомендованные ставки