«Вильярреал» – «Бетис»: прогноз и ставки на матч 18 октября 2025 с коэффициентом 1.90

17 октября 2025 9:06
Вильярреал - Бетис
18 окт. 2025, суббота 19:30 | Испания. Примера, 9 тур
Перейти в онлайн матча
1.90
Обе команды забьют
Сделать ставку

18 октября на «Эстадио де ла Серамика» в Вильярреале пройдeт матч 9-го тура Ла Лиги между «Вильярреалом» и «Бетисом». Это встреча двух клубов из верхней части таблицы, которые демонстрируют яркий атакующий футбол и находятся в отличной форме.

«Вильярреал»

Команда идeт на третьем месте с 16 очками после восьми туров. В прошлом туре «жeлтая субмарина» уступила «Реалу» (1:3), но до этого шла без поражений четыре матча подряд. Команда уверенно действует в атаке – 8 голов в пяти последних встречах, при этом оборона не всегда надeжна: 7 пропущенных.Главный фактор успеха – коллективная игра в нападении, где особенно выделяется Таджон Бьюкенен с тремя голами. «Вильярреал» стабильно забивает дома и использует ширину поля, активно нагружая фланги.

«Бетис»

Клуб из Севильи находится на четвeртом месте с 15 очками и подходит к игре после трeх побед подряд. Последние результаты впечатляют – 11 забитых мячей при 4 пропущенных за пять встреч. В прошлом туре «Бетис» взял верх над «Эспаньолом» (2:1).Кучо Эрнандес стал лучшим бомбардиром команды (4 гола), а сам клуб демонстрирует уверенный контроль мяча и высокую реализацию. «Бетис» забивает в 16 матчах подряд и почти всегда действует первым номером.

Факты о командах

«Вильярреал»

  • Не проигрывает дома в 5 последних матчах
  • Забивает в 5 матчах подряд
  • В среднем: 1.6 забито, 1.4 пропущено (последние 5 игр)
  • 16 очков и 3-е место после 8 туров

«Бетис»

  • Побеждает в 3 матчах подряд
  • Забивает в 28 матчах подряд
  • В среднем: 2.2 забито, 0.8 пропущено (последние 5 игр)
  • 15 очков и 4-е место в таблице

Личные встречи
45% (13)
24% (7)
31% (9)
42
Забитых мячей
31
1.45
В среднем за матч
1.07
5:1
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  5:1
Самая крупная ничья:  2:2
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
2 : 2
18.10.2025
Бетис
Испания. Примера, 31 тур
Бетис
1 : 2
13.04.2025
Вильярреал
Испания. Примера, 17 тур
Вильярреал
1 : 2
15.12.2024
Бетис
Испания. Примера, 28 тур
Бетис
2 : 3
10.03.2024
Вильярреал
Испания. Примера, 1 тур
Вильярреал
1 : 2
13.08.2023
Бетис
Испания. Примера, 25 тур
Вильярреал
1 : 1
12.03.2023
Бетис
Испания. Примера, 5 тур
Бетис
1 : 0
11.09.2022
Вильярреал
Испания. Примера, 23 тур
Бетис
0 : 2
06.02.2022
Вильярреал
Испания. Примера, 8 тур
Вильярреал
2 : 0
03.10.2021
Бетис
Испания. Примера, 23 тур
Вильярреал
1 : 2
14.02.2021
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Бетис
1 : 1
13.12.2020
Вильярреал
Испания. Примера, 33 тур
Бетис
0 : 2
01.07.2020
Вильярреал
Испания. Примера, 7 тур
Вильярреал
5 : 1
27.09.2019
Бетис
Испания. Примера, 31 тур
Бетис
2 : 1
07.04.2019
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Вильярреал
2 : 1
25.11.2018
Бетис
Испания. Примера, 22 тур
Бетис
2 : 1
03.02.2018
Вильярреал
Испания. Примера, 3 тур
Вильярреал
3 : 1
10.09.2017
Бетис
Испания. Примера, 30 тур
Бетис
0 : 1
04.04.2017
Вильярреал
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
2 : 0
06.11.2016
Бетис
Испания. Примера, 20 тур
Вильярреал
0 : 0
16.01.2016
Бетис
Испания. Примера, 1 тур
Бетис
1 : 1
23.08.2015
Вильярреал
Испания. Примера, 26 тур
Вильярреал
1 : 1
02.03.2014
Бетис
Испания. Примера, 7 тур
Бетис
1 : 0
29.09.2013
Вильярреал
Испания. Примера, 32 тур
Бетис
3 : 1
07.04.2012
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Вильярреал
1 : 0
19.11.2011
Бетис
Испания. Примера, 25 тур
Бетис
2 : 2
01.03.2009
Вильярреал
Испания. Примера, 6 тур
Вильярреал
2 : 1
04.10.2008
Бетис
Испания. Примера, 34 тур
Бетис
0 : 1
27.04.2008
Вильярреал
Испания. Примера, 15 тур
Вильярреал
0 : 1
09.12.2007
Бетис
Показать все

Прогноз на матч «Вильярреал» – «Бетис»

Обе команды подходят к матчу в отличной форме и обладают сильными линиями атаки. «Вильярреал» силeн дома и часто играет первым номером, но допускает ошибки в защите, особенно против быстрых контратак. «Бетис» сейчас выглядит собраннее и увереннее в завершающей стадии, при этом способен навязать высокий темп.Игра обещает быть зрелищной и результативной: обе стороны стабильно забивают и не склонны к осторожному футболу. При равных шансах стоит ожидать голов с обеих сторон и активной борьбы в центре поля.

Рекомендованные ставки

  • Обе команды забьют – коэффициент 1.90
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

1.90
Обе команды забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Орлов Максим
Испания. Примера Бетис Вильярреал
