«Краснодар» – «Динамо»: прогноз и ставки на матч Кубка России 30 сентября 2025 с коэффициентом 2.10

29 сентября 2025 10:02
Краснодар - Динамо
30 сент. 2025, вторник 20:30 | Россия. Кубок, группа B, 5 тур
Перейти в онлайн матча
2.10
Обе забьют
Сделать ставку

30 сентября на стадионе «Краснодар» состоится принципиальное противостояние в рамках 5-го тура пути РПЛ Кубка России. Хозяева принимают «Динамо» в момент, когда обе команды находятся в неплохой форме, но подойдут к игре с разными проблемами и акцентами в игре.

«Краснодар»

Кубковый путь складывается успешно: три победы подряд и стабильная результативность. Команда обязательно забивает в пяти последних матчах турнира, при этом демонстрируя хорошую вариативность в атаке. Успех в игре против «Крыльев Советов» (2:1) стал показателем умения справляться с прессингом и использовать свои моменты. В Премьер-лиге «Краснодар» выступает неровно, но сохраняет надежность в обороне: всего 5 пропущенных голов в последних пяти матчах. Однако команда часто играет прагматично, что сказывается на средней результативности – лишь 1 забитый мяч за игру.

«Динамо»

Столичный клуб набрал отличный ход: 3 победы подряд, в том числе разгром «Сочи» (4:0) в Кубке России. В атаке «Динамо» демонстрирует один из лучших показателей на этом отрезке – 12 голов в последних пяти играх, в среднем 2.4 за встречу. Линия нападения уверенно реализует шансы, а полузащита активно подключается к атаке. В обороне команда остается уязвимой, хотя 6 пропущенных голов за пять матчей – показатель среднего уровня, сопоставимый с «Краснодаром». При этом «Динамо» забивает в четырех матчах подряд, что подчеркивает уверенность игроков впереди.

Факты о командах

«Краснодар»

  • Побеждает в 3 последних матчах Кубка России.
  • Забивает в 5 матчах турнира подряд.
  • В последних 5 играх: 5 голов забито, 5 пропущено.
  • В среднем: 1.0 гол за игру в атаке, 1.0 пропущенного.

«Динамо»

  • Побеждает в 3 последних матчах.
  • Забивает в 4 матчах подряд.
  • В последних 5 играх: 12 голов забито, 6 пропущено.
  • В среднем: 2.4 гола за игру в атаке, 1.2 пропущенного.

Личные встречи
47% (15)
25% (8)
28% (9)
48
Забитых мячей
29
1.5
В среднем за матч
0.91
4:0
Крупнейшая победа
4:3
Самый результативный матч:  4:3
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. Кубок, 2 тур
Динамо
0 : 4
13.08.2025
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Краснодар
1 : 0
02.08.2025
Динамо
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Краснодар
3 : 0
24.05.2025
Динамо
Товарищеские матчи,
Динамо
1 : 2
21.02.2025
Краснодар
Зимний кубок РПЛ, 2 тур
Краснодар
1 : 0
04.02.2025
Динамо
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Динамо
0 : 1
25.08.2024
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Краснодар
1 : 0
25.05.2024
Динамо
Россия. Кубок, 4 тур
Краснодар
1 : 1
19.09.2023
Динамо
Россия. Кубок, 2 тур
Динамо
4 : 3
09.08.2023
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Динамо
1 : 3
21.07.2023
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Краснодар
3 : 1
11.03.2023
Динамо
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Динамо
0 : 0
13.08.2022
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Краснодар
0 : 1
03.04.2022
Динамо
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Динамо
1 : 0
06.11.2021
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Краснодар
2 : 3
18.03.2021
Динамо
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Динамо
2 : 0
04.10.2020
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Краснодар
0 : 2
19.07.2020
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
1 : 1
20.10.2019
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Динамо
1 : 1
14.04.2019
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Краснодар
3 : 0
30.09.2018
Динамо
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Динамо
0 : 0
10.03.2018
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Краснодар
2 : 0
27.08.2017
Динамо
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Динамо
1 : 4
04.04.2016
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Краснодар
4 : 0
13.09.2015
Динамо
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Динамо
1 : 1
30.05.2015
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Краснодар
0 : 2
31.08.2014
Динамо
Россия. Премьер-Лига, 26 тур
Динамо
1 : 2
20.04.2014
Краснодар
Россия. Премьер-Лига, 5 тур
Краснодар
1 : 1
18.08.2013
Динамо
Россия. Премьер-Лига, 28 тур
Динамо
1 : 1
11.05.2013
Краснодар
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
Краснодар
2 : 0
04.11.2012
Динамо
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Динамо
2 : 1
01.10.2011
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Краснодар
0 : 1
29.05.2011
Динамо
Показать все

Прогноз на матч «Краснодар» – «Динамо»

Игра обещает стать напряженной и равной: «Краснодар» хорош в обороне и умеет использовать малейшие шансы, тогда как «Динамо» демонстрирует яркую атакующую форму. Оба клуба регулярно забивают в кубковых встречах, поэтому вероятность результативного сценария высока. При этом «Динамо» может рассчитывать на преимущество в атакующей мощи, но «Краснодар» традиционно силен дома и не позволит сопернику чувствовать себя вольготно. Наиболее логичным вариантом видится ставка на результативность, а также на то, что хозяева сумеют избежать поражения в основное время.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – коэффициент 1.75
  • 1X и тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10

2.10
Обе забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Россия. Премьер-лига Динамо Краснодар
Рекомендуем
