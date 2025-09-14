Введите ваш ник на сайте
«Уфа» – «Урал»: прогноз и ставки на матч 15 сентября 2025 с коэффициентом 1.80

14 сентября 2025 9:46
Уфа - Урал
15 сент. 2025, понедельник 17:00 | Россия. PARI Первая лига, 10 тур
Перейти в онлайн матча
1.80
Победа «Урала»
Сделать ставку

15 сентября на стадионе «Нефтяник» «Уфа» примет «Урал» в рамках 10-го тура Первой лиги. Команды находятся в разных частях таблицы и решают разные задачи: хозяева борются за выход из кризиса и стремятся набрать столь необходимые очки, а гости идут в числе лидеров и рассчитывают продолжить успешную серию.

«Уфа»

Команда из Башкортостана переживает сложный период. После 9 туров у «Уфы» всего 9 очков, и она располагается в нижней части таблицы. При этом серия без побед в лиге растянулась уже на 9 матчей. Последняя встреча с «Черноморцем» закончилась поражением 2:3, хотя «Уфа» сумела дважды отличиться. Сильной стороной команды является атака: Дилан Ортис стал заметным лидером, забив дважды за четыре игры. Однако оборона остаeтся слабым местом – команда регулярно пропускает, а в последних 5 матчах соперники забили 8 голов. Чтобы рассчитывать на успех против «Урала», хозяевам нужно сыграть максимально дисциплинированно в защите.

«Урал»

Гости демонстрируют уверенную игру и заслуженно находятся в тройке лидеров. После 9 туров у «Урала» 20 очков, лучшая разница мячей в лиге (+10) и самая результативная атака – 16 голов. В последних турах команда одержала убедительные победы: 4:0 над «Волгой» и 2:0 над «Факелом». Лидером атаки является Мартин Секулич, оформивший 6 голов в 10 встречах. Кроме того, «Урал» надeжен в обороне: всего 3 пропущенных гола за 5 матчей. Стабильность на всех участках поля делает команду одним из фаворитов на победу в матче.

Факты о командах

«Уфа»

  • Серия без побед в Первой лиге – 9 матчей
  • В последних 5 играх: 6 забитых и 8 пропущенных голов
  • Средний показатель – 1.20 пропущенных гола за игру
  • В трeх домашних матчах подряд команда набирала очки

«Урал»

  • 20 очков после 9 туров, 3-е место в таблице
  • Лучшая атака лиги – 16 голов
  • Средний показатель – 1.60 забитого и 0.60 пропущенного за матч (последние 5 игр)
  • Победы в 3 из последних 5 встреч

Личные встречи
17% (4)
21% (5)
63% (15)
21
Забитых мячей
34
0.88
В среднем за матч
1.42
4:1
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  4:2
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. Первая лига, 32 тур
Урал
2 : 1
11.05.2025
Уфа
Россия. Первая лига, 5 тур
Уфа
0 : 2
12.08.2024
Урал
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Урал
2 : 1
23.04.2022
Уфа
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Уфа
0 : 1
03.10.2021
Урал
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Урал
0 : 0
07.03.2021
Уфа
Россия. Кубок, 1/8 финала
Уфа
3 : 0
03.03.2021
Урал
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Уфа
1 : 2
01.11.2020
Урал
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Уфа
1 : 1
05.07.2020
Урал
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Урал
3 : 2
13.07.2019
Уфа
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Уфа
4 : 1
28.04.2019
Урал
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Урал
1 : 1
27.10.2018
Уфа
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Уфа
2 : 0
19.11.2017
Урал
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Урал
1 : 1
29.07.2017
Уфа
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
1 : 0
21.05.2017
Урал
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Урал
2 : 0
31.07.2016
Уфа
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Урал
1 : 0
02.04.2016
Уфа
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Уфа
0 : 1
14.09.2015
Урал
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Урал
1 : 1
08.05.2015
Уфа
Товарищеские матчи,
Урал
1 : 0
26.01.2015
Уфа
Товарищеские матчи,
Урал
4 : 2
26.01.2015
Уфа
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Уфа
0 : 1
20.09.2014
Урал
Россия. ФНЛ, 30 тур
Уфа
0 : 2
30.04.2013
Урал
Россия. ФНЛ, 14 тур
Урал
4 : 0
02.10.2012
Уфа
Россия. Кубок, 1/32 финала
Уфа
0 : 1
02.09.2012
Урал
Показать все

Прогноз на матч «Уфа» – «Урал»

«Урал» находится в заметно лучшей форме и показывает стабильность как в атаке, так и в обороне. «Уфа», несмотря на отдельные всплески, продолжает испытывать серьeзные проблемы в оборонительной линии, что делает задачу против лидера крайне сложной. С учeтом текущей статистики, гости выглядят фаворитом встречи и должны забрать очки. Наиболее логичным выбором станет ставка на победу «Урала», а также вариант с голами обеих команд: хозяева при поддержке трибун способны забить, но их оборона вряд ли удержит натиск соперника.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Урала» – коэффициент 1.80
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.95

1.80
Победа «Урала»
Автор: Бестужев Павел
Россия. PARI Первая лига Урал Уфа
