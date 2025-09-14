15 сентября на стадионе «Нефтяник» «Уфа» примет «Урал» в рамках 10-го тура Первой лиги. Команды находятся в разных частях таблицы и решают разные задачи: хозяева борются за выход из кризиса и стремятся набрать столь необходимые очки, а гости идут в числе лидеров и рассчитывают продолжить успешную серию.

«Уфа»

Команда из Башкортостана переживает сложный период. После 9 туров у «Уфы» всего 9 очков, и она располагается в нижней части таблицы. При этом серия без побед в лиге растянулась уже на 9 матчей. Последняя встреча с «Черноморцем» закончилась поражением 2:3, хотя «Уфа» сумела дважды отличиться. Сильной стороной команды является атака: Дилан Ортис стал заметным лидером, забив дважды за четыре игры. Однако оборона остаeтся слабым местом – команда регулярно пропускает, а в последних 5 матчах соперники забили 8 голов. Чтобы рассчитывать на успех против «Урала», хозяевам нужно сыграть максимально дисциплинированно в защите.

«Урал»

Гости демонстрируют уверенную игру и заслуженно находятся в тройке лидеров. После 9 туров у «Урала» 20 очков, лучшая разница мячей в лиге (+10) и самая результативная атака – 16 голов. В последних турах команда одержала убедительные победы: 4:0 над «Волгой» и 2:0 над «Факелом». Лидером атаки является Мартин Секулич, оформивший 6 голов в 10 встречах. Кроме того, «Урал» надeжен в обороне: всего 3 пропущенных гола за 5 матчей. Стабильность на всех участках поля делает команду одним из фаворитов на победу в матче.

Факты о командах

«Уфа»

Серия без побед в Первой лиге – 9 матчей

В последних 5 играх: 6 забитых и 8 пропущенных голов

Средний показатель – 1.20 пропущенных гола за игру

В трeх домашних матчах подряд команда набирала очки

«Урал»

20 очков после 9 туров, 3-е место в таблице

Лучшая атака лиги – 16 голов

Средний показатель – 1.60 забитого и 0.60 пропущенного за матч (последние 5 игр)

Победы в 3 из последних 5 встреч

Прогноз на матч «Уфа» – «Урал»

«Урал» находится в заметно лучшей форме и показывает стабильность как в атаке, так и в обороне. «Уфа», несмотря на отдельные всплески, продолжает испытывать серьeзные проблемы в оборонительной линии, что делает задачу против лидера крайне сложной. С учeтом текущей статистики, гости выглядят фаворитом встречи и должны забрать очки. Наиболее логичным выбором станет ставка на победу «Урала», а также вариант с голами обеих команд: хозяева при поддержке трибун способны забить, но их оборона вряд ли удержит натиск соперника.

