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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Урал - Уфа
Урал - Уфа: обзор матча 02 апреля 2016
Урал
02.04.2016, суббота, 12:00
Россия. Премьер-лига, 22 тур
1 : 0
Завершен
Уфа
24'
С. Гогниев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Уфа
Замена
С. Серченков
️️️️
Д. Коробов
89'
89'
Желтая карточка
Х. Ханджич
86'
Замена
Д. Сысуев
️️️️
В. Кротов
Замена
К. Ярошенко
️️️️
Г. Асеведо
85'
Желтая карточка
Р. Емельянов
77'
Замена
Э. Манучарян
️️️️
А. Рязанцев
62'
61'
Желтая карточка
С. Игбун
48'
Желтая карточка
В. Зубарев
46'
Замена
Х. Ханджич
️️️️
Д. Карлос
ГОЛ! 1:0!
С. Гогниев
Пас отдал
Г. Асеведо
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
12
Николай Заболотный
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
14
Пабло Фонтанелло
(К)
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ПЗ
92
Роман Емельянов
ОП
41
Александр Сапета
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
30
Герсон Асеведо
ЦП
7
Дмитрий Коробов
АП
2
Спартак Гогниев
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Уфа
88
Гиорги Шелия
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
34
Александр Кацалапов
ЛАЗ
29
Иван Пауревич
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
(К)
ПЗ
60
Владимир Зубарев
ОП
44
Сильвестр Игбун
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
11
Диего Карлос
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Урал
97
Александр Шубин
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
99
Константин Ярошенко
ЦП
90
Александр Щербаков
ПВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
8
Сергей Серченков
ПВ
10
Эдгар Манучарян
ЦФ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Уфа
99
Андрей Лунев
ВР
42
Сергей Нарубин
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
10
Марсиньо
ЛП
13
Азамат Засеев
ОП
4
Семен Фомин
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
99
Харис Ханджич
ЦФ
4-1-3-1-1
12
Заболотный
7
Данцев
14
Мартынович
14
Фонтанелло
10
Фидлер
92
Емельянов
41
Сапета
7
Рязанцев
30
Асеведо
7
Коробов
2
Гогниев
3-4-1-1-1
88
Шелия
29
Пауревич
3
Аликин
34
Тумасян
89
Стоцкий
47
Зинченко
60
Зубарев
34
Кацалапов
44
Игбун
57
Кротов
11
Карлос
30
Асеведо
99
Ярошенко
99
Ярошенко
30
Асеведо
7
Коробов
8
Серченков
8
Серченков
7
Коробов
7
Рязанцев
10
Манучарян
10
Манучарян
7
Рязанцев
57
Кротов
8
Сысуев
8
Сысуев
57
Кротов
11
Карлос
99
Ханджич
99
Ханджич
11
Карлос
Остались в запасе
Урал
Уфа
90
Александр Щербаков
ПВ
97
Александр Шубин
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
18
Никита Бурмистров
ПВ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
99
Андрей Лунев
ВР
42
Сергей Нарубин
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
10
Марсиньо
ЛП
13
Азамат Засеев
ОП
4
Семен Фомин
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Остались в запасе
90
Александр Щербаков
ПВ
97
Александр Шубин
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
18
Никита Бурмистров
ПВ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Остались в запасе
99
Андрей Лунев
ВР
42
Сергей Нарубин
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
10
Марсиньо
ЛП
13
Азамат Засеев
ОП
4
Семен Фомин
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Статистика матча Урал - Уфа
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
Антон Аверьянов (Москва)
Тихон Калугин (Москва)
Инспектор:
Николай Левников (Санкт-Петербург)
Стадион:
СКБ-Банк Арена - Уралмаш
Где смотреть матч:
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