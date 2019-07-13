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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Урал - Уфа
Урал - Уфа: обзор матча 13 июля 2019
Урал
13.07.2019, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 1 тур
3 : 2
Завершен
Уфа
14'
Э. Бикфалви
49'
Э. Бикфалви
81'
Ю. Бавин
77'
А. Козлов
86'
Д. Фомин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Уфа
90'
Замена
Н. Гиоргобиани
️️️️
А. Алиев
Замена
А. Фидлер
️️️️
А. Егорычев
90'
86'
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Д. Фомин
ГОЛ! 3:1!
Ю. Бавин
Пас отдал
В. Ильин
81'
Замена
Ю. Бавин
️️️️
О. Эль Кабир
80'
77'
ГОЛ! 2:1!
А. Козлов
72'
Замена
О. Тилль
️️️️
К. Карп
Замена
В. Ильин
️️️️
А. Панюков
69'
66'
Замена
Д. Емельянов
️️️️
Д. Сысуев
58'
Желтая карточка
Д. Сысуев
ГОЛ! 2:0!
Э. Бикфалви
Пас отдал
Д. Кулаков
49'
ГОЛ! 1:0!
Э. Бикфалви
Пас отдал
О. Эль Кабир
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
58
Отман Эль Кабир
ЛП
8
Рафал Августиняк
ОП
92
Роман Емельянов
ОП
20
Петрус Бумаль
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
11
Андрей Панюков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Уфа
40
Алексей Чернов
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
74
Даниил Фомин
ОП
55
Кэтэлин Карп
ОП
10
Азер Алиев
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Урал
1
Олег Баклов
ВР
23
Никита Чистяков
ЛЗ
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
40
Юрий Бавин
ЦП
11
Артем Шаболин
АП
90
Александр Щербаков
ПВ
98
Владимир Ильин
ЦФ
Уфа
16
Юрий Шафинский
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
34
Тургай Мохбалиев
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
99
Данила Емельянов
ЦП
18
Оливье Тилль
ЦП
90
Ондрей Ваньек
ЦП
99
Николай Гиоргобиани
АП
57
Вячеслав Кротов
АП
77
Ловро Бизяк
ЦФ
3-3-2-1-1
31
Годзюр
3
Меркулов
33
Ароян
15
Кулаков
8
Августиняк
92
Емельянов
20
Бумаль
58
Эль Кабир
5
Егорычев
10
Бикфалви
11
Панюков
4-2-1-3
40
Чернов
33
Сухов
3
Аликин
5
Табидзе
5
Йокич
74
Фомин
55
Карп
10
Алиев
44
Игбун
32
Козлов
8
Сысуев
5
Егорычев
10
Фидлер
10
Фидлер
5
Егорычев
58
Эль Кабир
40
Бавин
40
Бавин
58
Эль Кабир
11
Панюков
98
Ильин
98
Ильин
11
Панюков
10
Алиев
99
Гиоргобиани
99
Гиоргобиани
10
Алиев
8
Сысуев
99
Емельянов
99
Емельянов
8
Сысуев
55
Карп
18
Тилль
18
Тилль
55
Карп
Остались в запасе
Урал
Уфа
11
Артем Шаболин
АП
90
Александр Щербаков
ПВ
23
Никита Чистяков
ЛЗ
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
1
Олег Баклов
ВР
23
Денис Поляков
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
34
Тургай Мохбалиев
ПЗ
57
Вячеслав Кротов
АП
16
Юрий Шафинский
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
13
Азамат Засеев
ОП
90
Ондрей Ваньек
ЦП
77
Ловро Бизяк
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Остались в запасе
11
Артем Шаболин
АП
90
Александр Щербаков
ПВ
23
Никита Чистяков
ЛЗ
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
1
Олег Баклов
ВР
23
Денис Поляков
ЦЗ
Остались в запасе
34
Тургай Мохбалиев
ПЗ
57
Вячеслав Кротов
АП
16
Юрий Шафинский
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
13
Азамат Засеев
ОП
90
Ондрей Ваньек
ЦП
77
Ловро Бизяк
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Главный тренер
Вадим Евсеев
Статистика матча Урал - Уфа
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Екатеринбург Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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