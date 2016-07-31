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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Урал - Уфа
Урал - Уфа: обзор матча 31 июля 2016
Урал
31.07.2016, воскресенье, 15:30
Россия. Премьер-лига, 1 тур
2 : 0
Завершен
Уфа
5'
Р. Емельянов
43'
Р. Павлюченко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Уфа
Замена
А. Ставпец
️️️️
Ч. Лунгу
87'
Замена
Г. Чантурия
️️️️
Р. Павлюченко
79'
77'
Замена
И. Обляков
️️️️
И. Безденежных
61'
Замена
И. Абдулавов
️️️️
Марсиньо
Замена
Д. Коробов
️️️️
А. Павленко
52'
46'
Замена
П. Аликин
️️️️
Н. Сафрониди
44'
Желтая карточка
Д. Стоцкий
ГОЛ! 2:0!
Р. Павлюченко
Пас отдал
Д. Кулаков
43'
40'
Желтая карточка
О. Ваньек
Желтая карточка
А. Данцев
38'
ГОЛ! 1:0!
Р. Емельянов
Пас отдал
Ч. Лунгу
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
12
Николай Заболотный
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
12
Радован Панков
ПЗ
10
Чисамба Лунгу
ЛП
10
Артем Фидлер
ОП
92
Роман Емельянов
ОП
8
Александр Павленко
ЦП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Уфа
88
Гиорги Шелия
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
10
Марсиньо
ЛП
90
Ондрей Ваньек
ОП
87
Игорь Безденежных
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Урал
97
Александр Шубин
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
62
Резо Гавтадзе
ЦП
8
Сергей Подоксенов
ЦП
7
Георгий Жуков
ЦП
7
Дмитрий Коробов
АП
9
Георгий Чантурия
ПП
90
Александр Щербаков
ПВ
16
Александр Ставпец
ПВ
8
Сергей Серченков
ПВ
Уфа
99
Андрей Лунев
ВР
3
Павел Аликин
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
72
Андрей Батютин
ЛВ
13
Азамат Засеев
ОП
11
Диего Карлос
ЦП
10
Иван Обляков
АП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
3-4-2-1
12
Заболотный
15
Кулаков
15
Новиков
14
Фонтанелло
7
Данцев
10
Фидлер
92
Емельянов
12
Панков
10
Лунгу
8
Павленко
10
Павлюченко
3-3-2-1-1
88
Шелия
27
Живоглядов
4
Никитин
5
Васин
89
Стоцкий
90
Ваньек
70
Сафрониди
87
Безденежных
10
Марсиньо
57
Кротов
44
Игбун
8
Павленко
7
Коробов
7
Коробов
8
Павленко
10
Павлюченко
9
Чантурия
9
Чантурия
10
Павлюченко
10
Лунгу
16
Ставпец
16
Ставпец
10
Лунгу
70
Сафрониди
3
Аликин
3
Аликин
70
Сафрониди
87
Безденежных
10
Обляков
10
Обляков
87
Безденежных
10
Марсиньо
99
Абдулавов
99
Абдулавов
10
Марсиньо
Остались в запасе
Урал
Уфа
62
Резо Гавтадзе
ЦП
90
Александр Щербаков
ПВ
97
Александр Шубин
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
8
Сергей Подоксенов
ЦП
7
Георгий Жуков
ЦП
8
Сергей Серченков
ПВ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
72
Андрей Батютин
ЛВ
99
Андрей Лунев
ВР
34
Денис Тумасян
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
11
Диего Карлос
ЦП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
62
Резо Гавтадзе
ЦП
90
Александр Щербаков
ПВ
97
Александр Шубин
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
8
Сергей Подоксенов
ЦП
7
Георгий Жуков
ЦП
8
Сергей Серченков
ПВ
Остались в запасе
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
72
Андрей Батютин
ЛВ
99
Андрей Лунев
ВР
34
Денис Тумасян
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
11
Диего Карлос
ЦП
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Урал - Уфа
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
Андрей Глот (Ярославль)
Алексей Лунев (Новосибирск)
Инспектор:
Станислав Сухина (Малаховка)
Стадион:
СКБ-Банк Арена - Уралмаш
Где смотреть матч:
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