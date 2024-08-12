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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Уфа - Урал
Уфа - Урал: обзор матча 12 августа 2024
Уфа
12.08.2024, понедельник, 17:30
Россия. Первая лига, 5 тур
0 : 2
Завершен
Урал
33'
М. Воронов
78'
А. Ионов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уфа - Урал
78'
ГОЛ! 0:2!
А. Ионов
Замена
Р. Гыстаров
️️️️
М. Агеян
76'
Замена
К. Муллин
️️️️
В. Ложкин
67'
62'
Желтая карточка
А. Ионов
55'
Замена
А. Ионов
️️️️
Ю. Железнов
46'
Замена
Т. Маргасов
️️️️
М. Бевеев
Замена
Н. Мацхарашвили
️️️️
А. Гуренко
46'
33'
ГОЛ! 0:1!
М. Воронов
32'
Желтая карточка
М. Бевеев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
1
Олег Баклов
ВР
45
Александр Теняев
ЦЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
97
Роман Пасевич
ЛВ
17
Андрей Анисимов
ОП
88
Мигран Агеян
АП
11
Артем Гуренко
ПВ
7
Александр Перченок
ПВ
25
Владислав Ложкин
ЦФ
Главный тренер
Евгений Харлачев
Урал
71
Алексей Мамин
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
16
Итало
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
8
Тимур Аюпов
ОП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
97
Илья Ишков
АП
97
Максим Воронов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Аверьянов
Уфа
40
Алексей Чернов
ВР
38
Глеб Захаров
ЦЗ
6
Лев Ушахин
ЦЗ
93
Виктор Гараев
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
48
Александр Лукьянов
ЦП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
9
Камиль Муллин
ЦФ
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
15
Валерий Бочеров
ОП
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
11
Илья Порохов
ПВ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
3-1-3-3
1
Баклов
45
Теняев
62
Карпов
5
Кутин
17
Анисимов
97
Пасевич
88
Агеян
7
Перченок
25
Ложкин
9
Адаев
11
Гуренко
4-1-2-2-1
71
Мамин
22
Бевеев
16
Итало
24
Филипенко
3
Гогличидзе
8
Аюпов
33
Мишкич
5
Егорычев
97
Ишков
14
Железнов
97
Воронов
88
Агеян
10
Гыстаров
10
Гыстаров
88
Агеян
11
Гуренко
20
Мацхарашвили
20
Мацхарашвили
11
Гуренко
25
Ложкин
9
Муллин
9
Муллин
25
Ложкин
22
Бевеев
34
Маргасов
34
Маргасов
22
Бевеев
14
Железнов
11
Ионов
11
Ионов
14
Железнов
Остались в запасе
Уфа
Урал
40
Алексей Чернов
ВР
38
Глеб Захаров
ЦЗ
6
Лев Ушахин
ЦЗ
93
Виктор Гараев
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
48
Александр Лукьянов
ЦП
Главный тренер
Евгений Харлачев
99
Дмитрий Арапов
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
15
Валерий Бочеров
ОП
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
11
Илья Порохов
ПВ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Аверьянов
Остались в запасе
40
Алексей Чернов
ВР
38
Глеб Захаров
ЦЗ
6
Лев Ушахин
ЦЗ
93
Виктор Гараев
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
48
Александр Лукьянов
ЦП
Остались в запасе
99
Дмитрий Арапов
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
15
Валерий Бочеров
ОП
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
11
Илья Порохов
ПВ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Харлачев
Главный тренер
Евгений Аверьянов
Статистика матча Уфа - Урал
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Урал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Информация о матче
Главный судья:
Иван Абросимов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Алексей Ермилов (Москва)
Михаил Шпильфогель (Ленинградская область)
Резервный судья:
Данил Каширин (Уфа)
Делегат:
Вадим Ильин (Москва)
Инспектор:
Дмитрий Попов (Москва)
Стадион:
Нефтяник
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