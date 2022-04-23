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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Урал - Уфа
Урал - Уфа: обзор матча 23 апреля 2022
Урал
23.04.2022, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 26 тур
2 : 1
Завершен
Уфа
25'
Э. Бикфалви
53'
Д. Мишкич
80'
Г. Агаларов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Урал - Уфа
Желтая карточка
М. Агеев
90'
+4
85'
Замена
Д. Емельянов
️️️️
Р. Фищенко
Замена
М. Агеев
️️️️
Э. Бикфалви
85'
Замена
А. Евсеев
️️️️
О. Шатов
85'
Желтая карточка
Р. Емельянов
82'
80'
ГОЛ! 2:1!
Г. Агаларов
Пас отдал
Э. Касинтура
Замена
Р. Гаджимурадов
️️️️
Ю. Железнов
78'
Замена
Р. Емельянов
️️️️
Д. Мишкич
73'
67'
Желтая карточка
Б. Йокич
61'
Замена
А. Саплинов
️️️️
В. Камилов
61'
Замена
О. Иванов
️️️️
Ф. Мрзляк
Желтая карточка
В. Подберезкин
57'
ГОЛ! 2:0!
Д. Мишкич
Пас отдал
В. Подберезкин
53'
46'
Замена
Э. Касинтура
️️️️
Ю. Журавлев
46'
Замена
О. Урунов
️️️️
Д. Ортис
ГОЛ! 1:0!
Э. Бикфалви
Пас отдал
О. Шатов
25'
Желтая карточка
Д. Мишкич
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
1
Илья Помазун
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
8
Рафал Августиняк
ОП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
Главный тренер
Игорь Шалимов
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
6
Руслан Фищенко
ОП
24
Филип Мрзляк
ОП
18
Владислав Камилов
ЦП
25
Гамид Агаларов
ЦФ
70
Дилан Ортис
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Урал
31
Дмитрий Ландаков
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
92
Роман Емельянов
ОП
94
Алексей Евсеев
ЦП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
7
Александр Юшин
ПВ
13
Михаил Агеев
ЦФ
Уфа
31
Антон Чичкан
ВР
3
Неманья Милетич
ЛЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
99
Данила Емельянов
ЦП
50
Артем Голубев
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
11
Остон Урунов
АП
55
Александр Саплинов
АП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
3-1-4-2
1
Помазун
3
Гогличидзе
63
Кузьмичев
93
Герасимов
8
Августиняк
92
Подберезкин
33
Мишкич
5
Егорычев
27
Шатов
14
Железнов
10
Бикфалви
3-4-1-2
31
Беленов
4
Никитин
44
Журавлев
15
Плиев
70
Кабутов
6
Фищенко
24
Мрзляк
5
Йокич
18
Камилов
70
Ортис
25
Агаларов
33
Мишкич
92
Емельянов
92
Емельянов
33
Мишкич
27
Шатов
94
Евсеев
94
Евсеев
27
Шатов
14
Железнов
10
Гаджимурадов
10
Гаджимурадов
14
Железнов
10
Бикфалви
13
Агеев
13
Агеев
10
Бикфалви
6
Фищенко
99
Емельянов
99
Емельянов
6
Фищенко
24
Мрзляк
19
Иванов
19
Иванов
24
Мрзляк
70
Ортис
11
Урунов
11
Урунов
70
Ортис
18
Камилов
55
Саплинов
55
Саплинов
18
Камилов
44
Журавлев
17
Касинтура
17
Касинтура
44
Журавлев
Остались в запасе
Урал
Уфа
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
31
Дмитрий Ландаков
ВР
6
Доминик Динга
ЦЗ
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
7
Александр Юшин
ПВ
Главный тренер
Игорь Шалимов
57
Вячеслав Кротов
АП
31
Антон Чичкан
ВР
3
Неманья Милетич
ЛЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
50
Артем Голубев
ЦП
Главный тренер
Алексей Стукалов
Остались в запасе
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
31
Дмитрий Ландаков
ВР
6
Доминик Динга
ЦЗ
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
7
Александр Юшин
ПВ
Остались в запасе
57
Вячеслав Кротов
АП
31
Антон Чичкан
ВР
3
Неманья Милетич
ЛЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
50
Артем Голубев
ЦП
Главный тренер
Игорь Шалимов
Главный тренер
Алексей Стукалов
Статистика матча Урал - Уфа
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
Дмитрий Ермаков
Дмитрий Жвакин
Дополнительные помощники:
VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Николай Богач
Резервный судья:
Сергей Куликов
Инспектор:
Юрий Чеботарев
Стадион:
Екатеринбург Арена
Где смотреть матч:
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