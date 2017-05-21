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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Уфа - Урал
Уфа - Урал: обзор матча 21 мая 2017
Уфа
21.05.2017, воскресенье, 15:00
Россия. Премьер-лига, 30 тур
1 : 0
Завершен
Урал
39'
К. Фатай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Урал
90'
Замена
А. Щербаков
️️️️
А. Фидлер
Замена
Н. Сафрониди
️️️️
К. Фатай
85'
83'
Замена
А. Павленко
️️️️
Р. Емельянов
Замена
К. Карп
️️️️
И. Пауревич
79'
Замена
В. Зубарев
️️️️
А. Засеев
72'
59'
Замена
Э. Манучарян
️️️️
Н. Димитров
ГОЛ! 1:0!
К. Фатай
Пас отдал
Б. Йокич
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
29
Иван Пауревич
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
7
Кеинде Фатай
ЦФ
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
92
Роман Емельянов
ОП
10
Артем Фидлер
ОП
10
Эрик Бикфалви
АП
17
Николай Димитров
ПП
10
Чисамба Лунгу
ПП
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Уфа
88
Гиорги Шелия
ВР
77
Михаил Бородько
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
60
Владимир Зубарев
ОП
87
Игорь Безденежных
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
10
Иван Обляков
АП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Урал
13
Андрей Тимофеев
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
8
Александр Павленко
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
90
Александр Щербаков
ПВ
10
Эдгар Манучарян
ЦФ
3-4-2
31
Беленов
27
Живоглядов
3
Аликин
34
Тумасян
5
Йокич
29
Пауревич
13
Засеев
89
Стоцкий
44
Игбун
7
Фатай
4-2-2-1-1
99
Арапов
15
Кулаков
6
Динга
6
Балажиц
3
Меркулов
92
Емельянов
10
Фидлер
10
Лунгу
17
Димитров
10
Бикфалви
98
Ильин
7
Фатай
70
Сафрониди
70
Сафрониди
7
Фатай
29
Пауревич
55
Карп
55
Карп
29
Пауревич
13
Засеев
60
Зубарев
60
Зубарев
13
Засеев
10
Фидлер
90
Щербаков
90
Щербаков
10
Фидлер
92
Емельянов
8
Павленко
8
Павленко
92
Емельянов
17
Димитров
10
Манучарян
10
Манучарян
17
Димитров
Остались в запасе
Уфа
Урал
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
57
Вячеслав Кротов
АП
88
Гиорги Шелия
ВР
77
Михаил Бородько
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
87
Игорь Безденежных
ЦП
10
Иван Обляков
АП
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
13
Андрей Тимофеев
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
90
Александр Ломакин
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
Главный тренер
Александр Тарханов
Остались в запасе
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
57
Вячеслав Кротов
АП
88
Гиорги Шелия
ВР
77
Михаил Бородько
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
87
Игорь Безденежных
ЦП
10
Иван Обляков
АП
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Остались в запасе
13
Андрей Тимофеев
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
90
Александр Ломакин
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Александр Тарханов
Статистика матча Уфа - Урал
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Стадион:
Нефтяник
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