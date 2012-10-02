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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Урал - Уфа
Урал - Уфа: обзор матча 02 октября 2012
Урал
02.10.2012, вторник, 17:00
Россия. ФНЛ, 14 тур
4 : 0
Завершен
Уфа
22'
С. Гогниев
38'
А. Щаницин
52'
Д. Тумасян
90+1'
Д. Рыжов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Уфа
ГОЛ! 4:0!
Д. Рыжов
90'
+1
Замена
И. Мельник
️️️️
К. Берхамов
87'
Замена
Д. Рыжов
️️️️
С. Гогниев
82'
Замена
Э. Манучарян
️️️️
А. Щаницин
78'
Замена
М. Семакин
️️️️
А. Кобялко
74'
73'
Замена
Виллиам
️️️️
М. Тишкин
72'
Желтая карточка
М. Тишкин
68'
Замена
Ю. Кириллов
️️️️
С. Данилов
57'
Замена
В. Галыш
️️️️
А. Васильев
ГОЛ! 3:0!
Д. Тумасян
52'
ГОЛ! 2:0!
А. Щаницин
38'
Желтая карточка
К. Берхамов
35'
30'
Желтая карточка
А. Смирнов
ГОЛ! 1:0!
С. Гогниев
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
22
Игорь Кот
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
25
Алексей Ревякин
ЦЗ
20
Андрей Чухлей
ПЗ
30
Герсон Асеведо
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
22
Антон Кобялко
ЦФ
2
Спартак Гогниев
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Уфа
1
Евгений Кобозев
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
3
Андрей Смирнов
ЦЗ
4
Александр Василенко
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
20
Роман Войдель
ЛП
8
Алексей Васильев
ЛП
13
Азамат Засеев
ОП
11
Диего Карлос
ЦП
7
Сергей Данилов
ПП
9
Михаил Маркосов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
29
Иван Мельник
ЦЗ
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
10
Эдгар Манучарян
ЦФ
17
Михаил Бирюков
ЦФ
Уфа
14
Игорь Степанов
ВР
3
Павел Аликин
ЦЗ
28
Евгений Духнов
ЦП
6
Виллиам
ЦП
4
Сергей Осадчук
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
88
Виталий Галыш
АП
3-2-2-1-2
22
Кот
7
Данцев
34
Тумасян
25
Ревякин
70
Сафрониди
20
Чухлей
30
Асеведо
7
Берхамов
13
Щаницин
2
Гогниев
22
Кобялко
4-1-4-1
1
Кобозев
44
Тишкин
3
Смирнов
4
Василенко
85
Попов
13
Засеев
7
Данилов
20
Войдель
11
Карлос
8
Васильев
9
Маркосов
7
Берхамов
29
Мельник
29
Мельник
7
Берхамов
2
Гогниев
63
Рыжов
63
Рыжов
2
Гогниев
22
Кобялко
14
Семакин
14
Семакин
22
Кобялко
13
Щаницин
10
Манучарян
10
Манучарян
13
Щаницин
44
Тишкин
6
Виллиам
6
Виллиам
44
Тишкин
7
Данилов
42
Кириллов
42
Кириллов
7
Данилов
8
Васильев
88
Галыш
88
Галыш
8
Васильев
Остались в запасе
Урал
Уфа
99
Дмитрий Арапов
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
17
Михаил Бирюков
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
28
Евгений Духнов
ЦП
14
Игорь Степанов
ВР
3
Павел Аликин
ЦЗ
4
Сергей Осадчук
ЦП
Главный тренер
Игорь Колыванов
Остались в запасе
99
Дмитрий Арапов
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
17
Михаил Бирюков
ЦФ
Остались в запасе
28
Евгений Духнов
ЦП
14
Игорь Степанов
ВР
3
Павел Аликин
ЦЗ
4
Сергей Осадчук
ЦП
Главный тренер
Павел Гусев
Главный тренер
Игорь Колыванов
Статистика матча Урал - Уфа
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
- : -
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Уфа
0 : 0
27.09.2026
Торпедо
Информация о матче
Стадион:
Екатеринбург Арена
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