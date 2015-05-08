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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Урал - Уфа
Урал - Уфа: обзор матча 08 мая 2015
Урал
08.05.2015, пятница, 16:30
Россия. Премьер-лига, 27 тур
1 : 1
Завершен
Уфа
48'
В. Хозин
31'
П. Аликин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Уфа
90'
+2
Желтая карточка
Д. Верховцов
Замена
Д. Дорожкин
️️️️
Г. Асеведо
89'
Желтая карточка
А. Новиков
80'
78'
Желтая карточка
П. Аликин
71'
Замена
Д. Верховцов
️️️️
Д. Тумасян
70'
Травма
Д. Тумасян
Замена
А. Данцев
️️️️
В. Подберезкин
64'
57'
Замена
И. Шевченко
️️️️
Д. Карлос
53'
Замена
Х. Ханджич
️️️️
Д. Голубов
ГОЛ! 1:1!
В. Хозин
48'
Желтая карточка
Р. Емельянов
45'
Замена
А. Ставпец
️️️️
Ч. Лунгу
34'
Травма
Ч. Лунгу
33'
31'
ГОЛ! 0:1!
П. Аликин
Пас отдал
Марсиньо
29'
Желтая карточка
И. Пауревич
26'
Желтая карточка
А. Засеев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
12
Николай Заболотный
ВР
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
92
Вячеслав Подберезкин
ЛП
92
Роман Емельянов
ОП
41
Александр Сапета
ЦП
30
Герсон Асеведо
(К)
ЦП
10
Чисамба Лунгу
ПП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Уфа
1
Давид Юрченко
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
29
Иван Пауревич
ОП
13
Азамат Засеев
(К)
ОП
11
Диего Карлос
ЦП
10
Марсиньо
ПП
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
27
Иван Чудин
ЦП
99
Константин Ярошенко
ЦП
8
Сергей Серченков
ПВ
16
Александр Ставпец
ПВ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Уфа
16
Сергей Веремко
ВР
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
87
Игорь Безденежных
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
99
Игорь Шевченко
ЦФ
99
Харис Ханджич
ЦФ
4-1-4-1
12
Заболотный
14
Фонтанелло
15
Новиков
2
Хозин
13
Марков
92
Емельянов
92
Подберезкин
41
Сапета
30
Асеведо
10
Лунгу
90
Смолов
4-2-3-1
1
Юрченко
89
Стоцкий
34
Тумасян
3
Аликин
70
Сафрониди
29
Пауревич
13
Засеев
10
Марсиньо
11
Карлос
21
Галиулин
85
Голубов
92
Подберезкин
7
Данцев
7
Данцев
92
Подберезкин
10
Лунгу
16
Ставпец
16
Ставпец
10
Лунгу
30
Асеведо
13
Дорожкин
13
Дорожкин
30
Асеведо
34
Тумасян
13
Верховцов
13
Верховцов
34
Тумасян
11
Карлос
99
Шевченко
99
Шевченко
11
Карлос
85
Голубов
99
Ханджич
99
Ханджич
85
Голубов
Остались в запасе
Урал
Уфа
17
Денис Фомин
ЦЗ
99
Дмитрий Арапов
ВР
27
Иван Чудин
ЦП
99
Константин Ярошенко
ЦП
8
Сергей Серченков
ПВ
Главный тренер
Александр Тарханов
16
Сергей Веремко
ВР
4
Павел Степанец
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
87
Игорь Безденежных
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Остались в запасе
17
Денис Фомин
ЦЗ
99
Дмитрий Арапов
ВР
27
Иван Чудин
ЦП
99
Константин Ярошенко
ЦП
8
Сергей Серченков
ПВ
Остались в запасе
16
Сергей Веремко
ВР
4
Павел Степанец
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
87
Игорь Безденежных
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
Главный тренер
Александр Тарханов
Главный тренер
Игорь Колыванов
Статистика матча Урал - Уфа
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Геолог
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 16:15 (прямая)
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