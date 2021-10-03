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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Уфа - Урал
Уфа - Урал: обзор матча 03 октября 2021
Уфа
03.10.2021, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 10 тур
0 : 1
Завершен
Урал
34'
Э. Бикфалви
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Урал
Желтая карточка
А. Никитин
90'
+2
Замена
Р. Фищенко
️️️️
В. Кротов
88'
Замена
Э. Ботака-Иобома
️️️️
Н. Милетич
74'
68'
Желтая карточка
Д. Мишкич
62'
Замена
В. Подберезкин
️️️️
Р. Гаджимурадов
Замена
М. Бауэр
️️️️
А. Сухов
58'
38'
Желтая карточка
Э. Бикфалви
34'
ГОЛ! 0:1!
Э. Бикфалви
Пас отдал
А. Егорычев
Замена
Э. Касинтура
️️️️
А. Голубев
17'
Желтая карточка
О. Иванов
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
3
Неманья Милетич
ЛЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
50
Артем Голубев
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Урал
1
Илья Помазун
ВР
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
8
Рафал Августиняк
ОП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Уфа
96
Алексей Кузнецов
ВР
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
6
Руслан Фищенко
ОП
24
Филип Мрзляк
ОП
23
Данил Ахатов
ЦП
10
Азер Алиев
ПП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
Урал
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
32
Бранко Йовичич
ОП
94
Алексей Евсеев
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
9
Артем Максименко
ПВ
11
Андрей Панюков
ЦФ
13
Михаил Агеев
ЦФ
3-2-3-1-1
31
Беленов
5
Йокич
15
Плиев
4
Никитин
3
Милетич
33
Сухов
50
Голубев
18
Камилов
19
Иванов
57
Кротов
25
Агаларов
4-1-2-3
1
Помазун
95
Адамов
63
Кузьмичев
46
Мамин
15
Кулаков
8
Августиняк
33
Мишкич
5
Егорычев
10
Гаджимурадов
10
Бикфалви
9
Колесниченко
50
Голубев
17
Касинтура
17
Касинтура
50
Голубев
57
Кротов
6
Фищенко
6
Фищенко
57
Кротов
3
Милетич
3
Ботака-Иобома
3
Ботака-Иобома
3
Милетич
33
Сухов
26
Бауэр
26
Бауэр
33
Сухов
10
Гаджимурадов
92
Подберезкин
92
Подберезкин
10
Гаджимурадов
Остались в запасе
Уфа
Урал
96
Алексей Кузнецов
ВР
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
24
Филип Мрзляк
ОП
23
Данил Ахатов
ЦП
10
Азер Алиев
ПП
Главный тренер
Алексей Стукалов
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
32
Бранко Йовичич
ОП
94
Алексей Евсеев
ЦП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
14
Юрий Железнов
ЛВ
9
Артем Максименко
ПВ
11
Андрей Панюков
ЦФ
13
Михаил Агеев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Остались в запасе
96
Алексей Кузнецов
ВР
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
24
Филип Мрзляк
ОП
23
Данил Ахатов
ЦП
10
Азер Алиев
ПП
Остались в запасе
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
32
Бранко Йовичич
ОП
94
Алексей Евсеев
ЦП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
14
Юрий Железнов
ЛВ
9
Артем Максименко
ПВ
11
Андрей Панюков
ЦФ
13
Михаил Агеев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Главный тренер
Игорь Шалимов
Статистика матча Уфа - Урал
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Стадион:
Нефтяник
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