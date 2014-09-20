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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Уфа - Урал
Уфа - Урал: обзор матча 20 сентября 2014
Уфа
20.09.2014, суббота, 12:00
Россия. Премьер-лига, 8 тур
0 : 1
Завершен
Урал
42'
А. Ерохин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Урал
90'
+2
Замена
А. Ставпец
️️️️
Э. Манучарян
78'
Замена
А. Сапета
️️️️
Г. Асеведо
76'
Замена
С. Гогниев
️️️️
Ф. Смолов
Замена
Х. Ханджич
️️️️
Д. Голубов
69'
Желтая карточка
П. Степанец
66'
50'
Желтая карточка
В. Хозин
Замена
Э. Фримпонг
️️️️
Виллиам
46'
42'
ГОЛ! 0:1!
А. Ерохин
Замена
Д. Верховцов
️️️️
П. Аликин
31'
Травма
П. Аликин
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
1
Давид Юрченко
ВР
4
Павел Степанец
ЦЗ
3
Павел Аликин
(К)
ЦЗ
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
11
Диего Карлос
ЛВ
13
Азамат Засеев
ОП
29
Иван Пауревич
ОП
6
Виллиам
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Урал
12
Николай Заболотный
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
6
Солви Оттесен
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
10
Артем Фидлер
(К)
ОП
10
Чисамба Лунгу
ЦП
30
Герсон Асеведо
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
10
Эдгар Манучарян
ПП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Уфа
16
Сергей Веремко
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
99
Харис Ханджич
ЦФ
Урал
22
Игорь Кот
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
5
Маркус Бергер
ЦЗ
28
Арсен Оганесян
ЛП
92
Роман Емельянов
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
99
Константин Ярошенко
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
16
Александр Ставпец
ПВ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
2
Спартак Гогниев
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Юрченко
26
Браун Форбс
4
Степанец
3
Аликин
33
Сухов
13
Засеев
29
Пауревич
6
Виллиам
11
Карлос
18
Килин
85
Голубов
4-1-3-1-1
12
Заболотный
14
Фонтанелло
6
Оттесен
2
Хозин
7
Данцев
10
Фидлер
10
Манучарян
30
Асеведо
10
Лунгу
21
Ерохин
90
Смолов
3
Аликин
13
Верховцов
13
Верховцов
3
Аликин
6
Виллиам
5
Фримпонг
5
Фримпонг
6
Виллиам
85
Голубов
99
Ханджич
99
Ханджич
85
Голубов
30
Асеведо
41
Сапета
41
Сапета
30
Асеведо
10
Манучарян
16
Ставпец
16
Ставпец
10
Манучарян
90
Смолов
2
Гогниев
2
Гогниев
90
Смолов
Остались в запасе
Уфа
Урал
16
Сергей Веремко
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
17
Александр Васильев
ЦП
Главный тренер
Игорь Колыванов
13
Александр Щаницин
АП
22
Игорь Кот
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
5
Маркус Бергер
ЦЗ
28
Арсен Оганесян
ЛП
92
Роман Емельянов
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
99
Константин Ярошенко
ЦП
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Остались в запасе
16
Сергей Веремко
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
17
Александр Васильев
ЦП
Остались в запасе
13
Александр Щаницин
АП
22
Игорь Кот
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
5
Маркус Бергер
ЦЗ
28
Арсен Оганесян
ЛП
92
Роман Емельянов
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
99
Константин Ярошенко
ЦП
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Главный тренер
Александр Тарханов
Статистика матча Уфа - Урал
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Стадион:
Динамо
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 11:45 (прямая)
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