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Прогноз на точный счет матча «Саутгемптон» – «Арсенал»: Премьер-лига, 25 мая 2025

24 мая 2025 10:01
Саутгемптон - Арсенал
25 мая 2025, воскресенье 18:00 | Англия. Премьер-лига, 38 тур
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6.20
Точный счёт 1:3 в пользу «Арсенала»
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25 мая на стадионе «Сент-Мэри» «Саутгемптон» проведeт последний матч в Премьер-лиге текущего сезона, принимая гостей из Лондона. Для «Арсенала» эта встреча может стать решающей в борьбе за чемпионство, тогда как хозяева официально покидают элиту. Несмотря на разные задачи, обе команды постараются завершить сезон на мажорной ноте.

«Саутгемптон»

Клуб занимает последнее, 20-е место с 12 очками и давно потерял шансы на спасение. Команда не побеждает в 13 матчах подряд и пропускает в 17 из последних 19 встреч. За 5 туров – лишь 2 забитых гола при 7 пропущенных. Средняя результативность – 0.4 мяча за игру, и только Кэмерон Арчер (5 голов за сезон) стабильно появляется в основе. Несмотря на общее положение, «святые» забивали в трeх последних турах, и дома могут попробовать показать характер.

«Арсенал»

Лондонцы с 71 очком на втором месте и сохраняют шансы на титул. В последних 10 турах Премьер-лиги команда стабильно забивает, но и пропускает: 7 голов в последних 5 матчах. В атаке выделяется Кай Хавертц с 15 мячами. «Арсенал» умеет контролировать игру, но в концовке сезона команда показывает уязвимость в обороне. Тем не менее, по общему качеству игры они на голову сильнее своего соперника.

Факты о командах:

«Саутгемптон»

  • 13 матчей без побед
  • В среднем 0.4 гола забито, 1.4 – пропущено (последние 5 игр)
  • Кэмерон Арчер – 5 голов в сезоне
  • Забивает в 3 матчах подряд

«Арсенал»

  • Забивает в 10 матчах подряд
  • В среднем 1.0 гола забито, 1.4 – пропущено (последние 5 игр)
  • Кай Хавертц – 15 голов в 35 матчах
  • Не проигрывает в 8 из 10 выездных матчей

Личные встречи
26% (7)
30% (8)
44% (12)
32
Забитых мячей
48
1.19
В среднем за матч
1.78
4:0
Крупнейшая победа
6:1
Самый результативный матч:  6:1
Самая крупная ничья:  3:3
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Арсенал
3 : 1
05.10.2024
Саутгемптон
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Арсенал
3 : 3
21.04.2023
Саутгемптон
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Саутгемптон
1 : 1
23.10.2022
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Саутгемптон
1 : 0
16.04.2022
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Арсенал
3 : 0
11.12.2021
Саутгемптон
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Саутгемптон
1 : 3
26.01.2021
Арсенал
Англия. Кубок, 1/16 финала
Саутгемптон
1 : 0
23.01.2021
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Арсенал
1 : 1
16.12.2020
Саутгемптон
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Саутгемптон
0 : 2
25.06.2020
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Арсенал
2 : 2
23.11.2019
Саутгемптон
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Арсенал
2 : 0
24.02.2019
Саутгемптон
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Саутгемптон
3 : 2
16.12.2018
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Арсенал
3 : 2
08.04.2018
Саутгемптон
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Саутгемптон
1 : 1
10.12.2017
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Саутгемптон
0 : 2
10.05.2017
Арсенал
Англия. Кубок, 1/16 финала
Саутгемптон
0 : 5
28.01.2017
Арсенал
Англия. Кубок Лиги, 1/4 финала
Арсенал
0 : 2
30.11.2016
Саутгемптон
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Арсенал
2 : 1
10.09.2016
Саутгемптон
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Арсенал
0 : 0
02.02.2016
Саутгемптон
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Саутгемптон
4 : 0
26.12.2015
Арсенал
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Саутгемптон
2 : 0
01.01.2015
Арсенал
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Арсенал
1 : 0
03.12.2014
Саутгемптон
Англия. Кубок Лиги, 3 раунд
Арсенал
1 : 2
23.09.2014
Саутгемптон
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Саутгемптон
2 : 2
28.01.2014
Арсенал
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Арсенал
2 : 0
23.11.2013
Саутгемптон
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Саутгемптон
1 : 1
01.01.2013
Арсенал
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Арсенал
6 : 1
15.09.2012
Саутгемптон
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Прогноз на матч «Саутгемптон» – «Арсенал»

«Арсенал» будет мотивирован до предела и постарается быстро закрыть вопрос с победой. У «Саутгемптона» не осталось турнирных задач, но команда может попытаться порадовать болельщиков последним домашним голом. Учитывая нестабильную защиту гостей и атакующую инициативу хозяев в последних турах, ожидается результативная игра с победой фаворита. Прогноз на точный счeт: 1:3 в пользу «Арсенала».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:3 в пользу «Арсенала» – коэффициент 6.20
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95
  • Индивидуальный тотал «Арсенала» больше 2 – коэффициент 2.10

6.20
Точный счёт 1:3 в пользу «Арсенала»
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Автор: Рассказов Михаил
Англия. Премьер-лига Арсенал Саутгемптон
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