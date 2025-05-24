25 мая на стадионе «Сент-Мэри» «Саутгемптон» проведeт последний матч в Премьер-лиге текущего сезона, принимая гостей из Лондона. Для «Арсенала» эта встреча может стать решающей в борьбе за чемпионство, тогда как хозяева официально покидают элиту. Несмотря на разные задачи, обе команды постараются завершить сезон на мажорной ноте.

«Саутгемптон»

Клуб занимает последнее, 20-е место с 12 очками и давно потерял шансы на спасение. Команда не побеждает в 13 матчах подряд и пропускает в 17 из последних 19 встреч. За 5 туров – лишь 2 забитых гола при 7 пропущенных. Средняя результативность – 0.4 мяча за игру, и только Кэмерон Арчер (5 голов за сезон) стабильно появляется в основе. Несмотря на общее положение, «святые» забивали в трeх последних турах, и дома могут попробовать показать характер.

«Арсенал»

Лондонцы с 71 очком на втором месте и сохраняют шансы на титул. В последних 10 турах Премьер-лиги команда стабильно забивает, но и пропускает: 7 голов в последних 5 матчах. В атаке выделяется Кай Хавертц с 15 мячами. «Арсенал» умеет контролировать игру, но в концовке сезона команда показывает уязвимость в обороне. Тем не менее, по общему качеству игры они на голову сильнее своего соперника.

Факты о командах:

«Саутгемптон»

13 матчей без побед

В среднем 0.4 гола забито, 1.4 – пропущено (последние 5 игр)

Кэмерон Арчер – 5 голов в сезоне

Забивает в 3 матчах подряд

«Арсенал»

Забивает в 10 матчах подряд

В среднем 1.0 гола забито, 1.4 – пропущено (последние 5 игр)

Кай Хавертц – 15 голов в 35 матчах

Не проигрывает в 8 из 10 выездных матчей

Личные встречи 26% (7) 30% (8) 44% (12) 32 Забитых мячей 48 1.19 В среднем за матч 1.78 4:0 Крупнейшая победа 6:1 Самый результативный матч: 6:1 Самая крупная ничья: 3:3 Англия. Премьер-лига, 7 тур Арсенал 3 : 1 Саутгемптон Англия. Премьер-лига, 32 тур Арсенал 3 : 3 Саутгемптон Англия. Премьер-лига, 13 тур Саутгемптон 1 : 1 Арсенал Англия. Премьер-лига, 33 тур Саутгемптон 1 : 0 Арсенал Англия. Премьер-лига, 16 тур Арсенал 3 : 0 Саутгемптон Англия. Премьер-лига, 20 тур Саутгемптон 1 : 3 Арсенал Англия. Кубок, 1/16 финала Саутгемптон 1 : 0 Арсенал Англия. Премьер-лига, 13 тур Арсенал 1 : 1 Саутгемптон Англия. Премьер-лига, 31 тур Саутгемптон 0 : 2 Арсенал Англия. Премьер-лига, 13 тур Арсенал 2 : 2 Саутгемптон Англия. Премьер-лига, 27 тур Арсенал 2 : 0 Саутгемптон Англия. Премьер-лига, 17 тур Саутгемптон 3 : 2 Арсенал Англия. Премьер-лига, 33 тур Арсенал 3 : 2 Саутгемптон Англия. Премьер-лига, 16 тур Саутгемптон 1 : 1 Арсенал Англия. Премьер-лига, 26 тур Саутгемптон 0 : 2 Арсенал Англия. Кубок, 1/16 финала Саутгемптон 0 : 5 Арсенал Англия. Кубок Лиги, 1/4 финала Арсенал 0 : 2 Саутгемптон Англия. Премьер-лига, 4 тур Арсенал 2 : 1 Саутгемптон Англия. Премьер-лига, 24 тур Арсенал 0 : 0 Саутгемптон Англия. Премьер-лига, 18 тур Саутгемптон 4 : 0 Арсенал Англия. Премьер-Лига, 20 тур Саутгемптон 2 : 0 Арсенал Англия. Премьер-Лига, 14 тур Арсенал 1 : 0 Саутгемптон Англия. Кубок Лиги, 3 раунд Арсенал 1 : 2 Саутгемптон Англия. Премьер-Лига, 23 тур Саутгемптон 2 : 2 Арсенал Англия. Премьер-Лига, 12 тур Арсенал 2 : 0 Саутгемптон Англия. Премьер-Лига, 21 тур Саутгемптон 1 : 1 Арсенал Англия. Премьер-Лига, 4 тур Арсенал 6 : 1 Саутгемптон

Прогноз на матч «Саутгемптон» – «Арсенал»

«Арсенал» будет мотивирован до предела и постарается быстро закрыть вопрос с победой. У «Саутгемптона» не осталось турнирных задач, но команда может попытаться порадовать болельщиков последним домашним голом. Учитывая нестабильную защиту гостей и атакующую инициативу хозяев в последних турах, ожидается результативная игра с победой фаворита. Прогноз на точный счeт: 1:3 в пользу «Арсенала».

Рекомендованные ставки: