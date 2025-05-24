25 мая на стадионе «Сент-Мэри» «Саутгемптон» проведeт последний матч в Премьер-лиге текущего сезона, принимая гостей из Лондона. Для «Арсенала» эта встреча может стать решающей в борьбе за чемпионство, тогда как хозяева официально покидают элиту. Несмотря на разные задачи, обе команды постараются завершить сезон на мажорной ноте.
«Саутгемптон»
Клуб занимает последнее, 20-е место с 12 очками и давно потерял шансы на спасение. Команда не побеждает в 13 матчах подряд и пропускает в 17 из последних 19 встреч. За 5 туров – лишь 2 забитых гола при 7 пропущенных. Средняя результативность – 0.4 мяча за игру, и только Кэмерон Арчер (5 голов за сезон) стабильно появляется в основе. Несмотря на общее положение, «святые» забивали в трeх последних турах, и дома могут попробовать показать характер.
«Арсенал»
Лондонцы с 71 очком на втором месте и сохраняют шансы на титул. В последних 10 турах Премьер-лиги команда стабильно забивает, но и пропускает: 7 голов в последних 5 матчах. В атаке выделяется Кай Хавертц с 15 мячами. «Арсенал» умеет контролировать игру, но в концовке сезона команда показывает уязвимость в обороне. Тем не менее, по общему качеству игры они на голову сильнее своего соперника.
Факты о командах:
«Саутгемптон»
- 13 матчей без побед
- В среднем 0.4 гола забито, 1.4 – пропущено (последние 5 игр)
- Кэмерон Арчер – 5 голов в сезоне
- Забивает в 3 матчах подряд
«Арсенал»
- Забивает в 10 матчах подряд
- В среднем 1.0 гола забито, 1.4 – пропущено (последние 5 игр)
- Кай Хавертц – 15 голов в 35 матчах
- Не проигрывает в 8 из 10 выездных матчей
Прогноз на матч «Саутгемптон» – «Арсенал»
«Арсенал» будет мотивирован до предела и постарается быстро закрыть вопрос с победой. У «Саутгемптона» не осталось турнирных задач, но команда может попытаться порадовать болельщиков последним домашним голом. Учитывая нестабильную защиту гостей и атакующую инициативу хозяев в последних турах, ожидается результативная игра с победой фаворита. Прогноз на точный счeт: 1:3 в пользу «Арсенала».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 1:3 в пользу «Арсенала» – коэффициент 6.20
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95
- Индивидуальный тотал «Арсенала» больше 2 – коэффициент 2.10