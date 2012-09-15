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АПЛ 2026/2027
Арсенал - Саутгемптон
Арсенал - Саутгемптон: обзор матча 15 сентября 2012
Арсенал
15.09.2012, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
6 : 1
Завершен
Саутгемптон
11'
Й. Хойвельд (АГ)
31'
Л. Подольски
35'
Жервиньо
37'
Н. Клайн (АГ)
71'
Жервиньо
88'
Т. Уолкотт
45'
Д. Фокс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Саутгемптон
ГОЛ! 6:1!
Т. Уолкотт
Пас отдал
С. Касорла
88'
76'
Замена
Д. Родригес
️️️️
Р. Ламберт
Замена
О. Жиру
️️️️
Л. Подольски
75'
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
Жервиньо
74'
ГОЛ! 5:1!
Жервиньо
Пас отдал
А. Рэмзи
71'
Замена
А. Рэмзи
️️️️
Ф. Коклен
67'
46'
Замена
Г. Рамирес
️️️️
С. Дэвис
45'
ГОЛ! 4:1!
Д. Фокс
Пас отдал
Д. Панчеон
ГОЛ в свои ворота! 4:0!
Н. Клайн
Пас отдал
К. Гиббс
37'
ГОЛ! 3:0!
Жервиньо
Пас отдал
М. Артета
35'
ГОЛ! 2:0!
Л. Подольски
Пас отдал
М. Артета
31'
28'
Замена
М. Йошида
️️️️
Й. Хойвельд
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Й. Хойвельд
Пас отдал
К. Гиббс
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
27
Жервиньо
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
8
Микель Артета
ЦП
8
Санти Касорла
АП
Главный тренер
Арсен Венгер
Саутгемптон
1
Келвин Дэвис
ВР
13
Даниэль Фокс
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЛВ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
10
Стивен Дэвис
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
40
Джейсон Панчеон
ПВ
17
Рики Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Найджел Эдкинс
Арсенал
1
Вито Манноне
ВР
11
Андре Сантос
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Саутгемптон
13
Пауло Газзанига
ВР
16
Фрейзер Ричардсон
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
18
Ричард Чаплоу
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
16
Джей Родригес
ЦФ
24
Эммануэль Маюка
ЦФ
4-1-2-3
13
Щесны
3
Гиббс
4
Вермален
4
Мертезакер
6
Дженкинсон
13
Коклен
21
Окслэд-Чемберлен
8
Артета
27
Жервиньо
8
Касорла
10
Подольски
4-1-1-3-1
1
Дэвис
17
Клайн
6
Фонте
26
Хойвельд
13
Фокс
14
Шнейдерлен
10
Дэвис
40
Панчеон
10
Лаллана
30
Уорд-Проус
17
Ламберт
13
Коклен
21
Рэмзи
21
Рэмзи
13
Коклен
27
Жервиньо
32
Уолкотт
32
Уолкотт
27
Жервиньо
10
Подольски
9
Жиру
9
Жиру
10
Подольски
26
Хойвельд
4
Йошида
4
Йошида
26
Хойвельд
10
Дэвис
11
Рамирес
11
Рамирес
10
Дэвис
17
Ламберт
16
Родригес
16
Родригес
17
Ламберт
Остались в запасе
Арсенал
Саутгемптон
1
Вито Манноне
ВР
11
Андре Сантос
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
Главный тренер
Арсен Венгер
13
Пауло Газзанига
ВР
16
Фрейзер Ричардсон
ЦЗ
18
Ричард Чаплоу
ЦП
24
Эммануэль Маюка
ЦФ
Главный тренер
Найджел Эдкинс
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
11
Андре Сантос
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
Остались в запасе
13
Пауло Газзанига
ВР
16
Фрейзер Ричардсон
ЦЗ
18
Ричард Чаплоу
ЦП
24
Эммануэль Маюка
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Найджел Эдкинс
Статистика матча Арсенал - Саутгемптон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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- : -
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1 : 0
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0 : 1
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1 : 1
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Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
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Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Эмирейтс
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