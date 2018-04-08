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Арсенал - Саутгемптон
Арсенал - Саутгемптон: обзор матча 08 апреля 2018
Арсенал
08.04.2018, воскресенье, 16:15
Англия. Премьер-лига, 33 тур
3 : 2
Завершен
Саутгемптон
28'
П. Обамеянг
38'
Д. Уэлбек
81'
Д. Уэлбек
17'
Ш. Лонг
73'
Ч. Остин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Саутгемптон
90'
+6
Желтая карточка
У. Худт
Красная карточка
М. Эль-Ненни
90'
+3
90'
+2
Красная карточка
Д. Стивенс
Желтая карточка
Д. Уилшир
90'
+2
ГОЛ! 3:2!
Д. Уэлбек
Пас отдал
А. Ивоби
81'
73'
ГОЛ! 2:2!
Ч. Остин
Пас отдал
С. Соареш
Желтая карточка
Э. Бельерин
50'
ГОЛ! 2:1!
Д. Уэлбек
Пас отдал
А. Ивоби
38'
ГОЛ! 1:1!
П. Обамеянг
Пас отдал
Д. Уэлбек
28'
17'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Лонг
Пас отдал
С. Соареш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
17
Рис Нелсон
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Арсенал
1
Мэтт Мейси
ВР
18
Начо Монреаль
ЦЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
10
Джек Уилшир
ЦП
10
Месут Озил
АП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
26
Жереми Пье
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
27
Натан Редмонд
ЦП
11
Джошуа Симс
ПВ
32
Чарли Остин
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Чех
23
Колашинац
13
Мустафи
12
Чамберс
2
Бельерин
34
Джака
6
Эль-Ненни
17
Ивоби
17
Нелсон
7
Обамеянг
18
Уэлбек
3-2-3-1-1
29
МакКарти
29
Худт
5
Стивенс
4
Йошида
21
Соареш
5
Бертранд
30
Уорд-Проус
21
Ромеу
23
Хейбьерг
10
Тадич
7
Лонг
Остались в запасе
Арсенал
Саутгемптон
1
Мэтт Мейси
ВР
18
Начо Монреаль
ЦЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
10
Джек Уилшир
ЦП
10
Месут Озил
АП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
26
Жереми Пье
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
11
Джошуа Симс
ПВ
17
Фрэйзер Форстер
ВР
27
Натан Редмонд
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Остались в запасе
1
Мэтт Мейси
ВР
18
Начо Монреаль
ЦЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
10
Джек Уилшир
ЦП
10
Месут Озил
АП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Остались в запасе
26
Жереми Пье
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
11
Джошуа Симс
ПВ
17
Фрэйзер Форстер
ВР
27
Натан Редмонд
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Тонда Экерт
Статистика матча Арсенал - Саутгемптон
2
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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