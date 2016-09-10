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Арсенал - Саутгемптон
Арсенал - Саутгемптон: обзор матча 10 сентября 2016
Арсенал
10.09.2016, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 4 тур
2 : 1
Завершен
Саутгемптон
29'
Л. Косиельни
90+4'
С. Касорла (П)
18'
П. Чех (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Саутгемптон
90'
+4
Желтая карточка
В. ван Дейк
90'
+4
Желтая карточка
Р. Бертранд
ГОЛ с пенальти! 2:1!
С. Касорла
90'
+4
90'
+1
Желтая карточка
Ж. Фонте
86'
Желтая карточка
П. Хейбьерг
80'
Замена
Д. Уорд-Проус
️️️️
Д. Тадич
Замена
А. Ивоби
️️️️
Т. Уолкотт
75'
65'
Замена
П. Хейбьерг
️️️️
Й. Класи
Замена
А. Санчес
️️️️
А. Окслэд-Чемберлен
62'
Замена
О. Жиру
️️️️
Лукас
62'
54'
Желтая карточка
Ф. Форстер
45'
Замена
Ш. Лонг
️️️️
Д. Родригес
ГОЛ! 1:1!
Л. Косиельни
29'
Желтая карточка
С. Касорла
26'
18'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
П. Чех
Желтая карточка
Н. Монреаль
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
13
Франсис Коклен
ОП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Месут Озил
АП
8
Санти Касорла
ПП
32
Тео Уолкотт
ПВ
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
8
Йорди Класи
ПП
27
Натан Редмонд
ЛФ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Чех
18
Монреаль
13
Мустафи
6
Косиельни
2
Бельерин
13
Коклен
21
Окслэд-Чемберлен
8
Касорла
10
Озил
32
Уолкотт
7
Лукас
4-3-1-2
17
Форстер
21
Соареш
6
Фонте
4
ван Дейк
5
Бертранд
8
Класи
10
Дэвис
21
Ромеу
10
Тадич
16
Родригес
27
Редмонд
32
Уолкотт
17
Ивоби
17
Ивоби
32
Уолкотт
21
Окслэд-Чемберлен
4
Санчес
4
Санчес
21
Окслэд-Чемберлен
7
Лукас
9
Жиру
9
Жиру
7
Лукас
10
Тадич
30
Уорд-Проус
30
Уорд-Проус
10
Тадич
8
Класи
23
Хейбьерг
23
Хейбьерг
8
Класи
16
Родригес
7
Лонг
7
Лонг
16
Родригес
Остались в запасе
Арсенал
Саутгемптон
1
Давид Оспина
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
34
Гранит Джака
ОП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
29
Алекс МакКарти
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
34
Гранит Джака
ОП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Тонда Экерт
Статистика матча Арсенал - Саутгемптон
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Мэдли
(Йоркшир)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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