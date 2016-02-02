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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Саутгемптон
Арсенал - Саутгемптон: обзор матча 02 февраля 2016
Арсенал
02.02.2016, вторник, 22:45
Англия. Премьер-лига, 24 тур
0 : 0
Завершен
Саутгемптон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Саутгемптон
Желтая карточка
Г. Паулиста
89'
Желтая карточка
Ф. Коклен
87'
86'
Замена
М. Таргетт
️️️️
С. Мане
Замена
Ф. Коклен
️️️️
М. Фламини
85'
83'
Замена
Хуанми
️️️️
Д. Уорд-Проус
69'
Замена
Г. Пелле
️️️️
Д. Тадич
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
Х. Кэмпбелл
62'
61'
Желтая карточка
С. Соареш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
20
Матье Фламини
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Месут Озил
АП
9
Оливье Жиру
ЦФ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
10
Садио Мане
ЛВ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
Саутгемптон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
15
Куко Мартина
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
8
Йорди Класи
ЦП
9
Грациано Пелле
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
4-2-1-3
1
Чех
18
Монреаль
3
Паулиста
6
Косиельни
2
Бельерин
20
Фламини
21
Рэмзи
10
Озил
4
Санчес
10
Кэмпбелл
9
Жиру
4-3-2-1
17
Форстер
21
Соареш
6
Фонте
4
ван Дейк
5
Бертранд
30
Уорд-Проус
21
Ромеу
2
Ваньяма
10
Тадич
10
Мане
7
Лонг
20
Фламини
13
Коклен
13
Коклен
20
Фламини
10
Кэмпбелл
32
Уолкотт
32
Уолкотт
10
Кэмпбелл
10
Мане
23
Таргетт
23
Таргетт
10
Мане
10
Тадич
9
Пелле
9
Пелле
10
Тадич
30
Уорд-Проус
7
Хуанми
7
Хуанми
30
Уорд-Проус
Остались в запасе
Арсенал
Саутгемптон
1
Давид Оспина
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
1
Маартен Стекеленбург
ВР
15
Куко Мартина
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
8
Йорди Класи
ЦП
Главный тренер
Рональд Куман
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
Остались в запасе
1
Маартен Стекеленбург
ВР
15
Куко Мартина
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
8
Йорди Класи
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Рональд Куман
Статистика матча Арсенал - Саутгемптон
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
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