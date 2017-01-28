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Расписание матчей
Англия. Кубок
Саутгемптон - Арсенал
Саутгемптон - Арсенал: обзор матча 28 января 2017
Саутгемптон
28.01.2017, суббота, 20:30
Англия. Кубок, 1/16 финала
0 : 5
Завершен
Арсенал
15'
Д. Уэлбек
22'
Д. Уэлбек
35'
Т. Уолкотт
69'
Т. Уолкотт
84'
Т. Уолкотт
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Саутгемптон - Арсенал
84'
ГОЛ! 0:5!
Т. Уолкотт
Пас отдал
А. Санчес
72'
Замена
А. Ивоби
️️️️
Ж. Рен-Аделед
69'
ГОЛ! 0:4!
Т. Уолкотт
Пас отдал
А. Санчес
65'
Замена
А. Санчес
️️️️
Д. Уэлбек
Замена
Н. Редмонд
️️️️
Ш. Лонг
65'
Замена
Д. Тадич
️️️️
Л. Исгров
64'
35'
ГОЛ! 0:3!
Т. Уолкотт
Пас отдал
Д. Уэлбек
22'
ГОЛ! 0:2!
Д. Уэлбек
Пас отдал
А. Окслэд-Чемберлен
15'
ГОЛ! 0:1!
Д. Уэлбек
Пас отдал
Лукас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
21
Гарри Льюис
ВР
45
Сэм МакКуин
ЛЗ
24
Флорин Гардош
ЦЗ
15
Куко Мартина
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ПЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
6
Харрисон Рид
ПП
11
Джошуа Симс
ПВ
23
Ллойд Исгров
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
32
Тео Уолкотт
ПВ
7
Лукас
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Саутгемптон
28
Стюарт Тэйлор
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
Арсенал
1
Эмилиано Мартинес
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
4-3-1-2
21
Льюис
45
МакКуин
24
Гардош
15
Мартина
5
Стивенс
23
Хейбьерг
8
Класи
6
Рид
11
Симс
7
Лонг
23
Исгров
4-3-1-2
1
Оспина
2
Бельерин
6
Холдинг
13
Мустафи
3
Гиббс
2
Мэйтленд-Найлс
21
Окслэд-Чемберлен
11
Рен-Аделед
32
Уолкотт
18
Уэлбек
7
Лукас
7
Лонг
27
Редмонд
27
Редмонд
7
Лонг
23
Исгров
10
Тадич
10
Тадич
23
Исгров
11
Рен-Аделед
17
Ивоби
17
Ивоби
11
Рен-Аделед
18
Уэлбек
4
Санчес
4
Санчес
18
Уэлбек
Остались в запасе
Саутгемптон
Арсенал
28
Стюарт Тэйлор
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
Главный тренер
Тонда Экерт
1
Эмилиано Мартинес
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
28
Стюарт Тэйлор
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
Остались в запасе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
Главный тренер
Тонда Экерт
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Саутгемптон - Арсенал
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Сент-Мэри
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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