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Расписание матчей
Англия. Кубок
Саутгемптон - Арсенал
Саутгемптон - Арсенал: обзор матча 23 января 2021
Саутгемптон
23.01.2021, суббота, 15:15
Англия. Кубок, 1/16 финала
1 : 0
Завершен
Арсенал
24'
Габриэль (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Саутгемптон - Арсенал
Замена
Ш. Лонг
️️️️
Д. Ингс
85'
Желтая карточка
Р. Бертранд
83'
Замена
Д. Н'Лундулу
️️️️
Ч. Адамс
78'
72'
Замена
А. Ляказетт
️️️️
Э. Бельерин
58'
Замена
Б. Сака
️️️️
Г. Мартинелли
58'
Замена
Т. Парти
️️️️
М. Эль-Ненни
Желтая карточка
Д. Стивенс
56'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Габриэль
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
27
Ибраима Диалло
ОП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
19
Че Адамс
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Саутгемптон
45
Александр Янкевиц
ВР
21
Гарри Льюис
ВР
29
Джейк Вокинс
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
2
Кейн Рэмси
ЦП
4
Кгаогело Чауке
ЦП
17
Калеб Уоттс
ЦП
9
Дэн Н'Лундулу
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Арсенал
31
Рунар Рунарссон
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
7
Букайо Сака
ПВ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
4-1-2-1-2
17
Форстер
5
Бертранд
5
Беднарек
5
Стивенс
2
Уокер-Питерс
27
Диалло
17
Армстронг
30
Уорд-Проус
32
Уолкотт
19
Адамс
28
Ингс
4-1-1-2-2
1
Лено
21
Соареш
6
Холдинг
6
Габриэль
2
Бельерин
34
Джака
6
Эль-Ненни
10
Виллиан
7
Мартинелли
19
Пепе
9
Нкетиа
19
Адамс
9
Н'Лундулу
9
Н'Лундулу
19
Адамс
28
Ингс
7
Лонг
7
Лонг
28
Ингс
6
Эль-Ненни
18
Парти
18
Парти
6
Эль-Ненни
7
Мартинелли
7
Сака
7
Сака
7
Мартинелли
2
Бельерин
91
Ляказетт
91
Ляказетт
2
Бельерин
Остались в запасе
Саутгемптон
Арсенал
29
Джейк Вокинс
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
2
Кейн Рэмси
ЦП
45
Александр Янкевиц
ВР
4
Кгаогело Чауке
ЦП
17
Калеб Уоттс
ЦП
21
Гарри Льюис
ВР
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
31
Рунар Рунарссон
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
29
Джейк Вокинс
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
2
Кейн Рэмси
ЦП
45
Александр Янкевиц
ВР
4
Кгаогело Чауке
ЦП
17
Калеб Уоттс
ЦП
21
Гарри Льюис
ВР
Остались в запасе
31
Рунар Рунарссон
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Саутгемптон - Арсенал
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
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Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
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Информация о матче
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