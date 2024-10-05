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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Саутгемптон
Арсенал - Саутгемптон: обзор матча 05 октября 2024
Арсенал
05.10.2024, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 7 тур
3 : 1
Завершен
Саутгемптон
58'
К. Хаверц
68'
Г. Мартинелли
88'
Б. Сака
55'
К. Арчер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арсенал - Саутгемптон
90'
Замена
Ч. Тэйлор
️️️️
Ю. Сугавара
Замена
Я. Кивиор
️️️️
Р. Калафьори
90'
ГОЛ! 3:1!
Б. Сака
88'
Замена
Т. Томиясу
️️️️
Т. Парти
84'
74'
Замена
П. Онуачу
️️️️
Р. Мэннинг
74'
Замена
А. Армстронг
️️️️
М. Фернандеш
ГОЛ! 2:1!
Г. Мартинелли
Пас отдал
Б. Сака
68'
Замена
М. Мерино
️️️️
Жоржиньо
61'
Замена
Л. Троссард
️️️️
Г. Жезус
60'
Замена
Г. Мартинелли
️️️️
Р. Стерлинг
60'
ГОЛ! 1:1!
К. Хаверц
Пас отдал
Б. Сака
58'
55'
ГОЛ! 0:1!
К. Арчер
Пас отдал
М. Фернандеш
38'
Желтая карточка
Т. Диблинг
34'
Желтая карточка
Я. Беднарек
27'
Замена
К. Арчер
️️️️
Р. Стюарт
23'
Желтая карточка
К. Уокер-Питерс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
18
Томас Парти
ЦП
21
Жоржиньо
(К)
ЦП
7
Букайо Сака
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Саутгемптон
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
4
Флинн Даунс
(К)
ЦП
18
Джо Арибо
ЦП
18
Матеуш Фернандеш
АП
20
Тайлер Диблинг
ПВ
31
Росс Стюарт
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Арсенал
33
Нето
ВР
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
19
Леандро Троссард
ЛВ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
23
Микель Мерино
ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
18
Лесли Угочукву
ОП
10
Адам Лаллана
АП
30
Пол Онуачу
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Райя
33
Калафьори
6
Габриэль
2
Салиба
41
Райс
18
Парти
21
Жоржиньо
19
Стерлинг
7
Сака
9
Жезус
29
Хаверц
3-2-2-2-1
32
Рэмсдейл
5
Беднарек
28
Сугавара
4
Харвуд-Беллис
2
Уокер-Питерс
3
Мэннинг
4
Даунс
18
Арибо
20
Диблинг
18
Фернандеш
31
Стюарт
33
Калафьори
4
Кивиор
4
Кивиор
33
Калафьори
18
Парти
5
Томиясу
5
Томиясу
18
Парти
21
Жоржиньо
23
Мерино
23
Мерино
21
Жоржиньо
19
Стерлинг
7
Мартинелли
7
Мартинелли
19
Стерлинг
9
Жезус
19
Троссард
19
Троссард
9
Жезус
28
Сугавара
18
Тэйлор
18
Тэйлор
28
Сугавара
3
Мэннинг
30
Онуачу
30
Онуачу
3
Мэннинг
18
Фернандеш
10
Армстронг
10
Армстронг
18
Фернандеш
31
Стюарт
9
Арчер
9
Арчер
31
Стюарт
Остались в запасе
Арсенал
Саутгемптон
33
Нето
ВР
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
18
Итан Нванери
ЦП
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
29
Алекс МакКарти
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
18
Лесли Угочукву
ОП
10
Адам Лаллана
АП
22
Бен Бреретон
ЛВ
Главный тренер
Рассел Мартин
Остались в запасе
33
Нето
ВР
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
18
Итан Нванери
ЦП
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
18
Лесли Угочукву
ОП
10
Адам Лаллана
АП
22
Бен Бреретон
ЛВ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Рассел Мартин
Статистика матча Арсенал - Саутгемптон
3
Всего ударов по воротам
29
8
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
13
1
Нарушения
10
9
Офсайды
1
0
Количество передач
534
383
Сейвы
1
3
Точность передач %
90
85
Удары мимо ворот
13
1
Блокированные удары
10
5
Удары из пределов штрафной
20
5
Удары из-за пределов штрафной
9
3
xG (ожидаемые голы)
2.31
0.6
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Вулверхэмптон
- : -
05.12.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
2 : 0
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Информация о матче
Главный судья:
Тони Харрингтон
(Кливленд)
Стадион:
Эмирейтс
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